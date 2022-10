Sabotaggio alle ferrovie in Germania, traffico in tilt: cavi tagliati, l'ombra della Russia dietro l'attacco

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il raid russo su Kiev che avrebbe colpito il consolato tedesco nella capitale ucraina sarebbe solo l’ultimo di diversi attacchi di matrice moscovita ai danni della Germania. È questa l’ipotesi che prende sempre più piede a Berlino dove, nelle ultime ore, si è dovuto fare i conti anche con numerosi disagi dopo un attacco subito dalle ferrovie tedesche dietro il quale potrebbe esserci l’ombra del sabotaggio russo.

Sabotaggio alle ferrovie, cos’è successo

Se le bombe su Kiev sono la notizia delle ultime ore, con il consolato tedesco che si è trovato al centro del fuoco russo, quella di sabato 8 ottobre è stata una giornata molto complicata per il trasporto ferroviario in Germania. Da poco dopo le 6.40, infatti, il traffico è stato interrotto per problemi su alcune linee che, secondo quanto riferito dai media tedeschi, sarebbero state vittime di alcuni attacchi.

Secondo quanto trapela, infatti, sarebbero stati tagliati dei cavi in fibra ottica vicino alla stazione centrale di Herne (NRW) e a Karower Kreuz, a Berlino-Hohenschönhausen. Tagesschau riporta che uno dei due cavi era il sostituto dell’altro, per eventuali emergenze. Constatazione che fa apparire il piano come mirato a danneggiare l’infrastruttura in modo molto strategico e attuato sulla base di informazioni molto sensibili.

A fermarsi sono stati i Länder della Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein, Amburgo e Brema, dove il blocco ha compromesso il traffico a lunga percorrenza, quello regionale e quello merci.

Ferrovie sabotate dai russi?

Al momento i responsabili risultano ignoti, ma un portavoce della Polizia Federale di Berlino ha dichiarato che l’attacco è stato dovuto a “forze esterne” e che le indagini si muovono “in tutte le direzioni”. Tra queste, come sottolineato dal presidente della commissione per gli Affari europei, Anton Hofreiter, ci sarebbe anche l’ipotesi di un sabotaggio da parte di Mosca.

“Non possiamo escludere che dietro l’attacco alla ferrovia ci sia anche la Russia” ha detto ai microfoni del Funke Mediengruppe. Alla base di questa ipotesi ci sarebbe infatti un piano politico da parte della Russia di mettere in difficoltà la Germania. In un documento dell’Ufficio federale di polizia criminale (BKA) si legge: “In relazione alle scene del crimine spazialmente distanti (Herne/NRW e Berlino/BE) e alla vicinanza temporale alle perdite nei gasdotti Nordstream 1 e 2, un sabotaggio guidato da uno Stato sarebbe quantomeno concepibile”.

