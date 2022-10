Ucraina, missili russi colpiscono il consolato della Germania a Kiev: panico anche nell'ambasciata rumena

Attacco alla Germania. Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, il consolato tedesco con sede a Kiev sarebbe stato colpito dai missili lanciati dalla Russia di Vladimir Putin sulla capitale ucraina. Paura anche nell’ambasciata rumena.

A essere stata colpita dai missili russi sarebbe stata la sezione visti del consolato tedesco.

L’ex presidente della Fondazione Boll di Kiev, Sergej Sumlenny, ha postato foto su Twitter. Dopodiché, avrebbe contattato il cancelliere Olaf Scholz e il ministro degli Esteri, la tedesca Annalena Baerbock: “Potreste inviare un paio di carri armati Leopard in controllare la situazione in loco?”.

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) October 10, 2022