Rubato e ritrovato il busto di Anna Magnani a Roma, si indaga sulle immagini delle videocamere di sorveglianza

Il busto di Anna Magnani è stato divelto nella notte tra l’8 e il 9 marzo a Roma, in via della Pelliccia, nel quartiere Trastevere. Uno sfregio, secondo gli inquirenti e i residenti, sul quale sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Per il momento non si hanno notizie sul corso delle indagini.

Come riporta ‘Ansa’, ricevuta la segnalazione sono intervenuti gli agenti della Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) sempre attivi sul territorio per il controllo della movida. Secondo un’indiscrezione riportata da ‘Repubblica’ e ‘Roma Today’, il busto di Anna Magnani sarebbe stato ritrovato in un zona immediatamente vicina al punto in cui era stato trafugato.

Nel pomeriggio di sabato 9 febbraio gli agenti hanno tenuto in custodia l’oggetto nell’attesa dell’apposita ricollocazione. Non risultano dettagli su eventuali danni arrecati alla scultura. L’opera è stata realizzata dall’artista Gianluca Baglioni e inaugurata nel 2019 con il nome ‘Mamma Roma‘, in onore della popolare pellicola di Pier Paolo Pasolini.

Gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per individuare i responsabili che, secondo gli agenti, potrebbero aver scelto di non allontanarsi col busto di Anna Magnani per via del suo peso eccessivo.