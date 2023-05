Rottamazione quater e stralcio allargano la platea: buone notizie per chi ha debiti con il Fisco

Si allarga la platea di chi può beneficiare della cosiddetta Tregua fiscale: fino a ora lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e la Rottamazione quater erano possibili solo per le cartelle esattoriali pendenti di fronte ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Con la recente modifica il bacino dei beneficiari si allarga in maniera sostanziale.

Tregua fiscale: cosa prevede la modifica

Due emendamenti presentati da Lega e Fratelli d’Italia al Decreto bollette (dl 34/2023) e approvati nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio dalla commissione Finanze della Camera rendono possibile sanare anche le posizioni debitorie aperte nei confronti di Regioni, Province e Comuni.

Il provvedimento riguarda sia gli enti territoriali che effettuano le riscossioni in proprio, sia quelli che delegano la riscossione a soggetti terzi.

Ora dovranno essere Regioni ed enti locali, con le proprie delibere, a fissare tempi e regole per cancellate in automatico i debiti fino a 1.000 euro e per poter mettere in moto la definizione agevolata delle pendenze.

Andando sul concreto, governatori, presidenti di provincia e sindaci dovranno emettere delibere per indicare in quante rate potranno essere estinti i debiti, entro quali scadenze, tramite quali modalità operative e temporali i debitori potranno adire alla definizione agevolata e, infine, le tempistiche entro le quali l’ente (o il soggetto delegato) procederanno alle comunicazioni del caso e alla chiusura della pendenza.

La Tregua fiscale, lo ricordiamo, consta di due provvedimenti: uno stralcio e una definizione agevolata.

Stralcio dei debiti fino a mille euro

Lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, avviene in automatico, cioè senza alcuna richiesta da parte del contribuente.

Tale stralcio è comprensivo del debito, degli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni. Ma con due uniche eccezioni:

se il debito è in mano a soggetti diversi da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali allora lo stralcio riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi;

e se il debito riguarda multe per infrazioni stradali o altre specifiche sanzioni amministrative, lo “stralcio si applica solo agli interessi.

Rottamazione quater

La Rottamazione quater, il cui nome ufficiale è Definizione agevolata, riguarda i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza dover pagare anche interessi e sanzioni e aggio.