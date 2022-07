Roma, si schianta a quasi 300 km orari mentre l'amico fa il video: muore 22enne

Un ragazzo di 22 anni è morto nella notte di lunedì 18 luglio sul Grande Raccordo Anulare di Roma: si è schiantato a quasi 300 chilometri orari, mentre un amico, che era nell’automobile con lui, gli stava facendo un video.

Cosa è successo

Era quasi mezzanotte quando l’automobile guidata dalla vittima si è schiantata a grandissima velocità contro il guardrail, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, non lontano dall’area di servizio Casilina est.

Il video riprende lo schianto e i momenti immediatamente precedenti, immortalando anche il contachilometri che sale avvicinandosi pericolosamente ai 300 chilometri orari. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua automobile, un Audi R8, e non ci sarebbe stato nulla da fare. Come riporta ‘La Repubblica’, sulle cause per il momento nulla viene escluso.

Fonte foto: ANSA Il ragazzo alla guida dell’Audi R8 che si è schiantata a grande velocità sul Grande Raccordo Anulare nella serata di lunedì 18 luglio è morto poco dopo essere arrivato in ambulanza al policlinico Tor Vergata.

Chi è la vittima dell’incidente

A perdere la vita nell’incidente verificatosi nella notte di lunedì 18 luglio sul Grande Raccordo Anulare è stato O.B., ragazzo di origine rom di Aprilia, che si trovava al volante dell’Audi R8. Sono rimasti feriti l’amico che era con lui e una ragazza incinta.

Il guidatore dell’automobile è morto poco dopo essere arrivato in ambulanza al policlinico Tor Vergata. Il ragazzo ferito è stato immediatamente sottoposto a cure al policlinico Casilino e non è mai stato in pericolo di vita. La ragazza incinta è stata soccorsa al policlinico Umberto I e immediatamente dimessa. I due feriti saranno presto sentiti dalle forze dell’ordine.

Perché è stata informata la Squadra mobile di Roma

Sia la vittima che il ragazzo ferito, come riferisce ‘La Repubblica’, non sarebbero nomi sconosciuti alle forze dell’ordine, in particolare al Gico e alla Guardia di Finanza, tanto che del fatto sarebbe stata informata anche la Squadra mobile di Roma.