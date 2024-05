Roberto Salis contro Italo Bocchino a Otto e mezzo: "Non ho niente da spartire con lei, non sono fascista"

Scontro fra Italo Bocchino e Roberto Salis a Otto e mezzo su La7. “Questa è diffamazione!”, ha esclamato l’ingegner Salis quando il direttore del Secolo d’Italia ha elencato le accuse della magistratura ungherese contro l’attivista. La temperatura in studio si è alzata e il padre di Ilaria Salis ha confutato le accuse.

Ilaria Salis è candidata alle elezioni Europee con Alleanza Verdi e Sinistra. Bocchino ha prima messo in dubbio la possibilità che l’attivista possa effettivamente entrare in Parlamento europeo:

Fonte foto: ANSA

Ilaria Salis durante un’udienza di fronte alla magistratura ungherese.

Poi Bocchino ha tirato in ballo il caso del manganello:

Non dimentichiamo che Ilaria Salis, quando è stata fermata, era andata lì a passeggio con un manganello in una situazione in cui la gente veniva manganellata. È stata fermata con un manganello retrattile in borsa. Non dimentichiamo che ha 4 condanne definitive e 29 denunce…

L’ingegner Roberto Salis, in collegamento, è subito intervenuto:

No, questa è diffamazione! È diffamazione! È diffamazione! Mia figlia è stata arrestata in taxi. Nel taxi hanno trovato manganelli che – guarda caso – non riportavano tracce biologiche né delle persone che erano dentro al taxi, né delle vittime. Per cui, in uno Stato come quello ungherese, si può ben capire come sono finiti in quel taxi quegli strumenti.