Renzi a Diritto e Rovescio: "Hamas è il male". E spiega la sua ricetta per combattere il terrorismo

“Hamas è il male“, “ha fatto la cosa più vicina al nazismo da 80 anni”. Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo a Dritto e Rovescio su Retequattro. Intervistato da Paolo Del Debbio, il leader di Italia Viva ha parlato di Medio Oriente, di quanto sta succedendo in Israele e a Gaza, di terrorismo e di migranti.

Terrorismo e migranti

Nella puntata di giovedì 19 ottobre di Diritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha intervistato l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, partendo dall’ultimo attentato terroristico di Bruxelles e dal fatto che l’attentatore era passato per l’Italia, da Lampedusa.

Renzi ha affermato che è più importante puntare l’attenzione su dove e come l’attentatore si è radicalizzato, piuttosto che sul suo passaggio da Lampedusa. L’uomo, ha ricordato, era da 12 anni in Europa: si è radicalizzato in Belgio, a Molembeek, quartiere di Bruxelles con un’alta concentrazione di migranti, praticamente un “ghetto”.

Gli stranieri che sostengono il terrorismo islamico “si devono espellere“, ha detto Renzi. “Ma non tutti gli stranieri sostengono il terrorismo”. Che ci siano una o due persone che si radicalizzano e diventano terroristi su un milione che arrivano “è nella logica dei grandi numeri“, spiega Renzi.

Renzi: “Servono centri di formazione”

Per combattere il terrorismo, sostiene, servono due cose: da un lato il grande lavoro degli apparati di sicurezza, dall’altro bisogna investire in educazione e cultura.

Secondo il leader di Italia Viva servono “centri di formazione, non di detenzione” per poter far integrare i migranti e inserirli nel mondo del lavoro: “Mettili a lavorare e poi vediamo”.

“Strisciante antisemitismo nella sinistra europea”

Sulla strage all’ospedale di Gaza, Renzi ha detto che “tanta sinistra che ha sempre dato colpa a Israele di tutto, un minuto dopo il missile ha detto ‘Israele ha bombardato'”.

C’è una sinistra – ha aggiunto Renzi – che ha sempre visto un nemico in Israele. C’è uno strisciante antisemitismo nella sinistra europea che io credo si debba combattere”.