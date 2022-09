Reggio Emilia, donna incinta schiacciata dalla sua auto nel cortile di casa: trasportata d'urgenza in ospedale

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Dramma a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Una donna, incinta, è rimasta schiacciata dalla sua auto mentre si trovava nel cortile di casa: è stata trasportata d’urgenza in ospedale, per estrarla sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 4 settembre.

La dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora in corso, se ne sta occupando la Polizia stradale: stando ai primi riscontri, il mezzo si sarebbe messo in movimento a causa di una leggera pendenza.

Il tutto è avvenuto, secondo quanto riferito dalla testata Reggio Online, intorno alle 10:30 di domenica 4 settembre, in via don Pasquino Borghi a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente in via don Pasquino Borghi a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia

La donna è in gravissime condizioni

Quello che è certo è che la donna, incinta al quarto mese, è stata schiacciata dalla sua auto nel cortile di casa.

Per estrarla, stando a quanto ricostruito dall’Ansa, sono intervenuti i vigili del fuoco: hanno usato dei cuscini di sollevamento, coadiuvati dagli operatori del 118.

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Il responso dei medici

Fortunatamente, le lesioni subite sia dalla mamma sia dal bimbo in grembo, non desterebbero preoccupazioni.