Pullman pieno di bambini si schianta sulla A10 a Pietra Ligure: code in autostrada, traffico bloccato

Tanta paura ma tragedia sfiorata sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia nella mattinata di venerdì 3 marzo: poco prima delle ore 8 del mattino un pullman con a bordo una scolaresca di circa 50 bambini si è schiantato contro un muro all’altezza di Pietra Ligure. Un grosso spavento per i bambini (in 20 sono stati portati in ospedale), ma il peggio è stato scongiurato. Due insegnanti sono rimaste contuse.

Incidente in A10 a Pietra Ligure: cosa è successo

Secondo la prima ricostruzione dei fatti fornita da ‘La Repubblica’, il pullman con a bordo i bambini stava viaggiando in direzione Genova, per raggiungere poi la A6 Savona-Torino e i comprensori sciistici del Piemonte, quando, dopo aver percorso un tratto di strada a zig-zag, ha sfondato il guard-rail e poi invaso la carreggiata opposta, fino a schiantarsi contro un muraglione. Poco più avanti, c’è un viadotto.

Non è ancora chiaro perché il conducente del pullman abbia perso il controllo del mezzo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente si è verificato sull’autostrada A10 all’altezza di Pietra Ligure nella mattinata di venerdì 3 marzo 2023. Lungo l’autostrada, in seguito allo schianto e alla chiusura del tratto tra Finale Ligure e Pietra Ligure, si sono formati diversi chilometri di coda.

Una ventina di bambini in pronto soccorso

Tutti i bambini che si trovavano a bordo del pullman hanno raggiunto in sicurezza il casello a piedi e poi sono stati recuperati dalle loro famiglie.

Una ventina di bambini che si trovavano a bordo del pullman schiantatosi sull’A10 è stata portata in pronto soccorso, ma solo per il grande spavento che ha provocato in loro l’incidente. Le due insegnanti che si trovavano sul mezzo sono rimaste leggermente contuse.

Traffico e disagi sull’A10 dopo l’incidente a Pietra Ligure

L’incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 3 marzo, attorno alle ore 8, ha provocato importanti ripercussioni sul traffico lungo l’autostrada A10.

Per due ore è rimasto chiuso il tratto di autostrada compreso tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Francia. A causa di ciò si sono formati diversi chilometri di coda. Un chilometro di coda si è formato anche nel tratto autostradale in direzione opposta a quello dove si è verificato l’incidente stradale.