Prova a entrare nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore e urla di essere suo figlio: arrestato 48enne

“Berlusconi è mio papà“. Lo ha urlato un 48enne che ha tentato di fare irruzione a Villa San Martino, il quartier generale di Silvio Berlusconi ad Arcore. L’episodio, come raccontato dal Corriere della Sera, si è verificato giovedì mattina intorno alle 9, quando la persona in questione si è presentata ai cancelli della villa a bordo di una Bmw.

Ignorato l’alt dei carabinieri

L’uomo era talmente deciso ad entrare nella dimora che ha ignorato l’alt dei carabinieri che stazionano a guardia fissa della dimora dell’ex presidente del Consiglio. Infatti ha proseguito fino all’area posteriore della residenza, ma il dispositivo di sicurezza degli agenti dell’Arma di Arcore è scattato immediatamente.

Lo scontro con l’appuntato

Per provare a raggiungere la villa, il 48enne ha quindi provato a passare dal retro della proprietà. A un certo punto ha ingaggiato addirittura uno scontro fisico con un appuntato che stava cercando di farlo desistere.

Fonte foto: ANSA Villa San Martino, residenza di Berlusconi ad Arcore

Alla fine è scattato l’arresto, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’agente strattonato e fatto cadere a terra ha riportato lesioni lievi.

Processo per direttissima e condanna

Si è scoperto che il protagonista il 48enne è incensurato e originario del Trentino, ma con domicilio a Bergamo. Inoltre è trapelato che in passato è stato seguito privatamente da uno psichiatra.

Di fronte al giudice ha dichiarato di lavorare come consulente gestionale e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Processato per direttissima, è stato condannato ai domiciliari con l’obbligo di riprendere le cure psichiatriche