Prezzi di benzina alle stelle a settembre: oltre i 2 euro in autostrada, sale anche il costo del diesel

Prezzi sempre più alle stelle. Nel primo weekend di settembre quelli di benzina e diesel tornano a salire, con le quote internazionale in aumento venerdì 1° settembre. Rincari che pesano soprattutto per chi si rifornisce in autostrada. Ecco quanto costa oggi fare il pieno.

Chi ha alzato i prezzi

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, nel primo weekend di settembre si sono registrati interventi sui prezzi raccomandati di benzina e diesel, con Eni che sabato 2 ha rincarato di 1 centesimo entrambi i prodotti.

Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano di conseguenza in crescita.

I prezzi medi del carburante

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di domenica 3 settembre:

benzina self service a 1,960 euro/litro (1,957 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,949 e 1,972 euro al litro (no logo 1,949);

a 1,960 euro/litro (1,957 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,949 e 1,972 euro al litro (no logo 1,949); diesel self service a 1,864 euro al litro (rispetto a 1,862), con le compagnie tra 1,854 e 1,880 euro al litro (no logo 1,855);

a 1,864 euro al litro (rispetto a 1,862), con le compagnie tra 1,854 e 1,880 euro al litro (no logo 1,855); benzina servito a 2,095 euro al litro (2,094 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,029 e 2,165 euro/litro (no logo 2,002);

a 2,095 euro al litro (2,094 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,029 e 2,165 euro/litro (no logo 2,002); diesel servito a 2,002 euro al litro (contro 2,001), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,937 e 2,065 euro/litro (no logo 1,908);

a 2,002 euro al litro (contro 2,001), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,937 e 2,065 euro/litro (no logo 1,908); gpl a 0,710 e 0,734 euro/litro (no logo 0,695);

a 0,710 e 0,734 euro/litro (no logo 0,695); metano a 1,395 e 1,466 euro/kg (no logo 1,399).

I prezzi in autostrada

Secondo la rilevazione quotidiana diffusa dal Mimit, Ministero delle imprese e del made in Italy, il prezzo della benzina in modalità self in autostrada sale a 2,027 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel è invece a quota 1,944.

A livello regionale il prezzo della benzina più alto si riscontra in provincia di Bolzano a 1,993 euro al litro, mentre per il diesel si pagano 1,907 euro.

La benzina più economica si trova nelle Marche, dove la media è di 1,936 euro al litro.