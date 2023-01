Pier Luigi Bersani apre al PD: "Pronto a iscrivermi al nuovo partito. Schlein? Può innovare, serve chiarezza"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Pier Luigi Bersani, ex premier incaricato nonché ex guida del Partito Democratico e attuale componente di Articolo 1, sarebbe pronto al ritorno tra i dem. A svelarlo è stato lo stesso ex ministro del governo Prodi sottolineando a Otto e Mezzo, ospite di Lilli Gruber, di essere pronto all’iscrizione al nuovo partito che sta prendendo forma.

Bersani torna al Pd?

Ospite su La7 del programma condotto ogni sera da Lilli Gruber, Pier Luigi Bersani si è infatti detto pronto a tornare tra i democratici insieme a tanti altri “bersaniani” che erano confluiti in Articolo 1. L’ex dem, infatti, ha spiegato come il suo addio al partito non sia stato volontario, ma cacciato da qualcuno che non lo voleva più lì.

“Non siamo mai andati via” ha detto a Otto e mezzo, spiegando come il legame col PD non si sia mai reciso. Ecco quindi che lui, insieme ad altri compagni, sarebbe “prontissimo a iscrivermi al nuovo PD”. “Abbiamo sempre dato una mano” ha sottolineato Bersani, spiegando che l’intento sarebbe quello di rientrare tra le fila dei democratici “dopo questa fase costituente e l’elezione di un segretario che compia però questi passi, perché andare avanti significa allargare“.

Fonte foto: ANSA

L’apertura a Elly Schlein

Prima del rientro, infatti, c’è da trattare sul nome del nuovo segretario del partito. Dopo l’addio di Enrico Letta, all’indomani della debacle elettorale delle scorse politiche di settembre, il Partito Democratico presto sarà chiamato al voto per scegliere la nuova guida.

E su chi votare Bersani avrebbe le idee più o meno chiare: “Voterò la posizione più convincente su due punti: uno, su come va avanti il processo costituente di allargamento del partito. Due, qual è la proposta per avviare un’alternativa alla destra, sia sul Lavoro che sullo schieramento”.

Il nome che si fa strada è quello di Elly Schlein: “Ha degli elementi di innovazione significativi ma anche lei dovrà dire più chiaramente quello che vuol fare su questi due punti”.

I casi Speranza e D’Alema

A tornare tra i dem potrebbe esserci anche Roberto Speranza, ex ministro della Salute che ha di recente incassato il via libera alla sua relazione per una nuova adesione al PD. Insieme ai bersaniani, infatti, l’attuale segretario di Articolo 2 sarebbe pronto a partecipare alla fase congressuale e quindi al voto nelle primarie dem.

Diverso, invece, il cammino di D’Alema. A chi nel Pd ha da subito protestato per il rischio di un rientro dell’ex leader della sinistra, lo stesso ex premier ha risposto: “Sono in pensione da 7 anni, non partecipo al dibattito”.