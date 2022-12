Elly Schlein attacca Giorgia Meloni e difende Roberto Saviano. Poi la rivelazione sul cambio nome del Pd

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Nella serata di ieri, domenica 11 dicembre, la candidata alla segreteria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha rilasciato un’intervista a “Che Tempo che Fa”.

Nel programma di Fabio Fazio, la Schlein ha parlato di Bonaccini, della Meloni e di Roberto Saviano. Lasciandosi anche scappare un’indiscrezione sul possibile cambio di nome del partito.

L’intervista a Elly Schlein

L’ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, dagli studi del programma di Fabio Fazio, ha illustrato i punti della sua candidatura, per la quale dovrà vedersela proprio contro l’attuale Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Fonte foto: ANSA Elly Schlein e Stefano Bonaccini

“Innanzitutto il precariato, dimenticato dal governo Meloni, la destra non ne parla mai. Poi l’emergenza climatica, infine le diseguaglianze territoriali”.

Proprio oggi Elly Schlein dovrebbe aver preso la sua tessera del Partito Democratico a Bologna, perché “bisogna dare voce alla base, senza la base scordiamoci le altezze”.

Non a caso la 37enne candidata ha parlato di “rinnovamento totale” del Pd, che dovrà partire anche dal nome.

Il nuovo nome del PD

Per Elly Schlein uno dei punti “da affrontare” sarà proprio il cambio del nome del Partito Democratico, che andrà visto come un eventuale nuovo soggetto dovrebbe rispettare il concetto del “Partito del lavoro”.

Anche se, come spiegato con una battuta, “la discussione del nome la faremo con le iscritte e gli iscritti, ma non sarà PaDeL”.

Schlein è comunque ben consapevole del fatto che saranno necessari “cuore e passione, per affrontare i problemi, dalle difficoltà delle famiglie alla questione dei salari. E per salvare il pianeta”. Proprio per questo si dice pronta alla sfida con l’avversario e amico Stefano Bonaccini: “Chiunque vinca il giorno dopo si lavora insieme”.

L’attacco alla Meloni e la difesa di Saviano

Elly Schlein ha poi dedicato un breve passaggio alla querela che Giorgia Meloni ha presentato nei confronti dello scrittore Roberto Saviano, denunciato per diffamazione quando, nel 2020, aveva definito l’allora deputata una «bastarda» per le sue affermazioni circa i migranti.

“Non dica solo come preferisce che l’opposizione faccia opposizione”, è la stoccata che Schlein ha lanciato all’attuale Primo Ministro.

E proprio sul tema dell’opposizione, la candidata segretaria ha aperto nuovamente verso i 5Stelle: “Possiamo trovare convergenze su alcuni temi come la lotta alla povertà e il precariato, e adesso si deve iniziare dal Parlamento”.