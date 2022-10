Perché Giorgia Meloni ha lasciato la chat dei parlamentari di Fratelli d'Italia: il retroscena

Nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione secondo cui Giorgia Meloni avrebbe deciso di abbandonare il gruppo WhatsApp dei parlamentari di Fratelli d’Italia. Ma cosa è successo?

Il retroscena

Secondo quanto riferito da ‘Il Foglio’, Giorgia Meloni avrebbe deciso di uscire dal gruppo WhatsApp dei parlamentari di Fratelli d’Italia per le critiche a Mario Draghi trapelate sulla stampa dopo l’esecutivo del partito.

Il gesto di Giorgia Meloni, quindi, sarebbe stato in polemica con le presunte gole profonde che avrebbero spifferato il contenuto della riunione di FdI ai giornalisti.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni dopo la vittoria alle Elezioni Politiche 2022.

La precisazione

In relazione all’uscita di Giorgia Meloni dal gruppo WhatsApp dei parlamentari di Fratelli d’Italia, collegata alla presunta rabbia del futuro presidente del Consiglio per la fuga di notizie dall’esecutivo di FdI, l’agenzia ‘Adnkronos’ ha precisato che i motivi sarebbero dovuti ad altri fattori, in primis l’esigenza di chiudere la vecchia chat con i soli parlamentari della vecchia legislatura e rifarla da capo con tutti gli eletti, esclusi coloro che non ce l’hanno fatta alle Elezioni del 25 settembre.

L’amministratore della chat, cioè proprio Giorgia Meloni, già da venerdì 7 ottobre avrebbe dato mandato alla sua segreteria di aggiornare la chat e di riattivarla quanto prima.

L’altro equivoco con protagonista Giorgia Meloni

In queste ore Giorgia Meloni è stata protagonista di un altro equivoco. La leader di Fratelli d’Italia ha scritto su ‘Facebook’: “Stiamo vivendo un paradosso in cui la sinistra – attualmente al Governo – scende in piazza contro “le politiche del Governo Meloni” non ancora formato. Comprendo la voglia di protestare dopo anni di Esecutivi inconcludenti che ci hanno condotto nell’attuale disastrosa situazione, ma il nostro obiettivo sarà restituire futuro, visione e grandezza all’Italia. A breve volteremo finalmente pagina”.

Il messaggio di Giorgia Meloni è stato associato alla manifestazione della Cgil in piazza a Roma, un anno dopo l’assalto di Forza Nuova alla sede di Corso Italia, e ha scatenato le reazioni polemiche del ministro del lavoro Andrea Orlando e dell’ex segretario generale della Cgil Susanna Camusso.

In un secondo momento, però, da Fratelli d’Italia è stato precisato che Giorgia Meloni non si riferiva alla manifestazione Cgil, bensì ad alcune manifestazioni organizzate nei giorni scorsi in varie città italiane.