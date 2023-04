Pensa che il fidanzato la tradisca e lo accoltella dopo una lite: donna fermata a fatica dai carabinieri

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ci sarebbe la gelosia alla base dell’accoltellamento di un uomo avvenuto nei giorni scorsi a Brescia. Una donna di 37 anni ha aggredito il fidanzato in piena notte perché temeva di essere stata tradita da lui. La donna è stata fermata a fatica dai carabinieri e portata in caserma.

Va a casa del fidanzato e l’accoltella

Secondo quanto riporta Brescia Today, il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile a Brescia, in un’abitazione di via Milano. Una vera e propria notte di terrore per la vittima.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, una donna di 37 anni di origini romene si è presentata in piena notte a casa del fidanzato, armata di un grosso coltello da cucina. Appena lui ha aperto la porta, lei avrebbe tentato di accoltellarlo.

L’aggressione

L’uomo è riuscito a difendersi e nella colluttazione con la fidanzata ha riportato soltanto delle ferite superficiali. Le urla della donna e le richieste di aiuto dell’uomo hanno attirato l’attenzione degli altri condomini, che hanno subito chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno faticato non poco a fermare la donna in preda alla rabbia. Bloccata a fatica, la 37enne è stata portata prima in caserma e poi all’ospedale Civile di Brescia, a causa del forte stato di agitazione in cui versava.

La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, spetterà ora al fidanzato decidere se sporgere querela per l’aggressione.

La lite per gelosia

Da quanto emerso, alla base dell’aggressione ci sarebbe la gelosia. Sembra che la coppia avesse litigato, per i sospetti della 37enne: la donna temeva che il fidanzato la stesse tradendo.

Così la donna si è presentata a casa sua in piena notte, pensando di cogliere il fidanzato sul fatto, ma l’uomo non era in compagnia di altre persone.