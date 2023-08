Paura a Londra, accoltellato un uomo davanti al British Museum: struttura evacuata, aggressore arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo un accoltellamento avvenuto fuori dal British Museum di Londra, che è stato evacuato in via precauzionale. La polizia che si è precipitata sul posto, dove gli agenti sono riusciti a fermare l’aggressore. La vittima è stata portata in ospedale, dove le sue condizioni sono in fase di valutazione.

L’aggressione nei pressi del British Museum

L’aggressione è avvenuta intorno alle 10 di questa mattina – martedì 8 agosto – all’incrocio tra Russell Street e Museum Street, due strade che si trovano nei pressi del British Museum di Londra, uno dei più importanti poli museali del mondo.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte, un uomo è stato arrestato in seguito all’accoltellamento, mentre una seconda persona è stata curata sul posto dal personale medico accorso, e poi trasportata in ospedale dal London Ambulance Service, dove le sue condizioni sono in fase di valutazione.

Fonte foto: IPA Agenti di polizia al lavoro nella grande area che circonda il British Museum, dove un uomo è stato accoltellato

La polizia, giunta in poco tempo sul luogo dell’aggressione, ha temporaneamente fatto evacuare il museo, allontanando i visitatori dalle file e dagli ingressi: “I visitatori sono stati evacuati dal museo per precauzione e auguriamo alla vittima una completa e rapida guarigione. Il museo ha ora riaperto con maggiore sicurezza, compresa un’operazione di ricerca intensificata”.

L’arrivo della polizia

I primi tre agenti della polizia londinese giunti sul luogo della violenza hanno fermato e arrestato l’aggressore in una strada laterale nei pressi del museo, disarmandolo di quello che alcuni testimoni hanno descritto come “un grosso coltello da cucina di circa 30 cm”.

Uno dei visitatori presenti sul posto, intervistato dai giornalisti del Mirror, ha detto che “una pozza e una scia di sangue erano chiaramente visibili a centinaia di astanti all’ingresso del museo”.

La vittima dell’aggressione è stata curata per una ferita al braccio, e dalla polizia della capitale hanno confermato che l’accoltellamento è stato un incidente isolato, che non verrà trattato come avvenimento legato al terrorismo.

Le testimonianze dei presenti

Come riportato dall’Independent, una persona presente sul posto ha detto di non aver udito urla né grida, ma di aver visto una scia di sangue allontanarsi dal pub Museum Tavern: “Una grande fila di visitatori del museo è stata allontanata dalla scena. La risposta degli agenti è stata calma nonostante le circostanze”.

“Ho sentito che qualcuno è stato accoltellato – ha detto una donna – e l’ambulanza è stata parcheggiata all’interno, vicino all’area erbosa, proprio accanto a me, seguita dalla polizia. Un poliziotto mi ha detto che il museo è completamente chiuso fino a domani”. Notizia poi smentita dallo stesso museo poco dopo le 12:30, con la riapertura ai visitatori.

Nel frattempo la polizia ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Questo è stato un incidente isolato e non vi è alcun rischio eccezionale per il pubblico. Non viene trattato come correlato al terrorismo. Chiunque abbia informazioni o filmati che potrebbero aiutare le indagini della polizia è pregato contattare la polizia al numero 101, citando CADF 2184/08AUG, o anonimamente tramite Crimestoppers allo 0800 555 111″.