Tifoso dell'Aek Atene ucciso da ultras della Dinamo Zagabria: accoltellato negli scontri, altri sei feriti

Tragedia durante gli scontri tra tifosi. Alla vigilia della partita valida per il terzo turno di qualificazione alla Champions League, un ultras dell’Aek Atene è stato ucciso da un supporter della Dinamo Zagabria.

La dinamica della tragedia

Nella serata di martedì si svolgerà la partita valida per il terzo turno preliminare di Champions League tra Aek Atene, che gioca in casa, e Dinamo Zagabria. Da giorni i tifosi croati sono però nella capitale greca.

Gli ultras hanno cominciato a creare disordini nella serata di lunedì e a loro si è contrapposta la tifoseria organizzata greca. Nel caos, uno dei supporter dell’Aek è stato accoltellato da uno dei croati.

Fonte foto: IPA Igor Biscan, allenatore della Dinamo Zagabria, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita

Ricoverato in ospedale immediatamente, le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. È morto mentre i dottori cercavano di medicarlo.

Gli scontri e i feriti

La rissa che ha portato alla morte del tifoso dell‘Aek Atene non è stato il solo episodio violento causato dagli scontri tra ultras scoppiati a Atene nella serata di lunedì.

Buona parte degli scontri sono avvenuti in zone periferiche della capitale greca, mentre la polizia locale faticava a tenere sotto controllo le bande che si aggiravano per le strade della città.

In tutto, oltre al ragazzo morto per le coltellate ricevute, ci sono anche 9 persone che hanno riportato ferite di varia gravità. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno eseguito 96 arresti tra i membri delle due tifoserie organizzate.

Cosa sono i turni di qualificazione alla Champions League

Alcune squadre dei campionati meno importanti d’Europa devono affrontare un lungo percorso per giungere alla Champions League vera e propria. Una serie di partite come quella che avrebbe dovuto svolgersi tra Aek Atene e Dinamo Zagabria.

I fatti di lunedì sera hanno infatti convinto la UEFA a rinviare il match, in attesa che la situazione si calmi.. Il ritorno in Croazia avrebbe dovuto tenersi il 15 agosto. Il vincitore accederà ai playoff, partita decisiva per poi arrivare alla vera e propria Champions League.