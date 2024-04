Omicidio cruento a Villafranca Padovana: ucciso un 32enne, fermato un uomo dopo un avventuroso inseguimento

Cruento omicidio a Villafranca Padovana, comune veneto di circa 10mila abitanti. Nella mattinata di sabato 27 aprile, un uomo di 32 anni è stato ucciso con un coltello da un 30enne. Il presunto autore del gesto efferato è stato catturato.

Omicidio a Villafranca Padovana: ucciso 32enne, fermato un uomo di 30 anni

Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, l’uccisione si è verificata all’alba, intorno alle 6:30.

La persona ammazzata è stata trovata con una profonda ferita ad un fianco, causata da un coltello. Il corpo senza vita è stato notato da un residente che ha lanciato l’allarme chiamando il 112.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il tentativo di fuga dell’aggressore

Mentre i carabinieri si stavano precipitando sul posto dell’omicidio, l’aggressore si è dato alla fuga.

Nel tentativo di scappare, però, avrebbe fatto rumore, svegliando i cani delle case vicine.

Un ispettore di polizia che dimora nello stesso quartiere in cui è avvenuta l’uccisione si è così affacciato per capire cosa stesse succedendo e ha visto il presunto killer mentre stava tentando di scavalcare una recinzione per fuggire e far perdere le proprie tracce.

La cattura

L’ispettore, avendo subito capito che si era verificato un qualcosa di insolito, ha iniziato a inseguire il 32enne. Nel frattempo si è coordinato con l’equipaggio del 112.

A un certo punto, l’ispettore ha scorto il presunto omicida seminascosto in una siepe e lo ha raggiunto.

L’attività di indagine, condotta dai carabinieri, sta proseguendo ora per l’esatta definizione del crimine e per accertare le responsabilità del fermato.