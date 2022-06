Pasta richiamata dai supermercati, scatta l'allerta alimentare per possibile presenza di frammenti metallici

Possibile presenza di frammenti metallici. Gli strozzapreti del Fumaiolo, tipo di pasta venduta in pacchi da 400 grammi, sono stati richiamati dal Ministero della Salute e sono stati ritirati dai supermercati il 24 giugno per rischio fisico. Ecco cosa dovete fare nel caso in cui abbiate acquistato il prodotto.

Qual è il lotto con i frammenti metallici

Il Ministero della Salute, nella sua nota informativa, ha spiegato che il lotto di pesce spada ritirato è il numero 004/22.

È stato prodotto in Italia, nello stabilimento di Alfero Verghereto (Forlì-Cesena) della Fumaiolo srl.

La data di scadenza del lotto in questione è 31 marzo 2023.

Cosa fare se si è acquistata la pasta richiamata

Se avete acquistato questo lotto di pasta, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarlo.

È invece opportuno riportarlo immediatamente al punto vendita: il personale del negozio provvederà alla sostituzione o al rimborso.

Fonte foto: Ministero della Salute La confezione degli strozzapreti del Fumaiolo, ritirati per rischio alimentare

Per i rivenditori, invece, c’è l’obbligo della sospensione della vendita del prodotto richiamato, oltre alla segnalazione a Fumaiolo srl per il ritiro.

Cosa fare in caso di ingestione di corpi metallici

Ma cosa fare in caso di ingestione di corpi estranei, come i metalli?

MedicItalia, sul proprio sito, dà alcuni consigli:

circa l’80%-90% dei corpi estranei ingeriti accidentalmente viene espulso con le feci (il restante 10%-20% richiede un intervento medico, l’1% uno chirurgico);

(il restante 10%-20% richiede un intervento medico, l’1% uno chirurgico); i sintomi : dal soffocamento al rifiuto del cibo, fino all’ odinofagia (dolore durante la deglutizione, con bruciore fino allo sterno) e alla disfagia (difficoltà a deglutire). Più rare le emorragie ;

: dal soffocamento al rifiuto del cibo, fino all’ (dolore durante la deglutizione, con bruciore fino allo sterno) e alla (difficoltà a deglutire). Più rare le ; ingerire spille, aghi, strumenti odontoiatrici, orecchini e lamette può provocare complicanze nel 35% dei casi;

nel 35% dei casi; in caso di ingestione di oggetti rotondi e smussi, inferiori ai 2,5 cm di diametro, si consiglia di seguire una dieta normale e di controllare le feci per valutare l’avvenuto passaggio del corpo estraneo. L’oggetto dovrà essere rimosso se non ha superato lo stomaco dopo 3-4 settimane.