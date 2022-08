Palermo, terzo caso di stupro in poche settimane: giovane tedesca violentata vicino al tribunale

È il terzo caso di stupro che si registra in Sicilia, in poche settimane. Vittima una giovane ragazza tedesca di 25 anni, stuprata vicino al tribunale, in centro città.

Ennesimo caso di stupro

La vittima si è trasferita a Palermo da qualche mese per motivi di studio. Secondo quanto ha raccontato agli inquirenti, la giovane straniera è stata avvicinata con una scusa da uno sconosciuto nella serata di venerdì 29 luglio, mentre tornava a casa.

La giovane abita vicino al tribunale, nel centro della città di Palermo.

Identificato un palermitano

Grazie alle informazioni fornite dalla giovane, gli agenti della sezione reati sessuali della Squadra Mobile di Palermo sono riusciti a fare un identikit dello stupratore.

Secondo alcune indiscrezioni, l’uomo sarebbe già stato identificato. si tratterebbe di un palermitano, fuggito subito dopo la violenza.

Gli altri casi analoghi

Nelle scorse settimane, una turista finlandese è stata vittima di violenza sessuale, a Trapani. La vittima era con le amiche a cena, quando ha conosciuto quattro ragazzi seduti vicino, anche loro in vacanza in Sicilia.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dove è avvenuto lo stupro ai danni della turista tedesca

Una vicenda analoga a quella della turista in ferie a Filcudi, nelle Eolie. La giovane, una straniera di 25 anni, era in un pub insieme alle sorelle, quando ha conosciuto un giovane originario del Gambia. I due sarebbero usciti all’esterno del locale dove la turista sarebbe stata vittima di violenza.

Un altro caso di violenza è stato denunciato da una turista canadese 35enne nella giornata di martedì 2 agosto, questa volta in un locale di Impruneta, in provincia di Firenze. A Genova, invece, una minorenne 13enne ha denunciato, lo scorso 24 luglio, di essere stata violentata da un 17enne egiziano.