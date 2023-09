Padre e figlio cospargono di benzina la camera dell'anziana parente a Casarano vicino Lecce: arrestati

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Arrestati dopo aver tentato di dar fuoco all’anziana parente che li ospitava. A Casarano, in provincia di Lecce, sono scattate le manette per padre e figlio, rispettivamente 64 e 37 anni. I due, di origini albanesi, avevano cosparso di benzina la camera da letto in cui dormiva un’anziana parente da cui erano ospiti.

I rapporti di convivenza erano tesi da tempo

Era la sera di domenica 17 settembre quando i due uomini hanno cercato di mettere in atto il loro piano ai danni dell’anziana donna che, per diverso tempo, li avrebbe ospitati a casa sua, a Casarano.

Secondo le ricostruzioni emerse sino ad ora, i rapporti della donna con padre e figlio si erano rovinati da tempo a causa di continui litigi legati alla convivenza.

Casarano, il Comune in provincia di Lecce, dove si è consumato il tentativo di aggressione in casa

Da non molto, infatti, l’anziana parente avrebbe preso la decisione di allontanare i due uomini dalla sua abitazione. Ma questo avrebbe ulteriormente incrinato i rapporti.

Il tentativo di dar fuoco alla donna nel cuore della notte

Stando a quanto riportato da alcune testati locali, padre e figlio avrebbero tentato di dar fuoco alla donna dopo l’ennesima lite che ci sarebbe stata.

Il gesto estremo sarebbe stato, quindi, un modo per mettere a tacere l’anziana da cui i due uomini erano stati ospiti per anni.

Così, padre e figlio avrebbero cosparso la camera da letto dell’anziana con della benzina. Il tutto nel cuore della notte, tra il 17 e il 18 settembre.

L’ora tarda, tuttavia, non ha impedito alla donna di accorgersi in tempo di quello che i due stavano per fare. L’anziana, infatti, sarebbe riuscita a fuggire chiedendo aiuto.

La fuga e l’arresto di padre e figlio

La donna sarebbe riuscita a scappare dopo aver sentito i due uomini avvicinarsi alla sua camera da letto.

Stando a quanto emerso, la signora sarebbe riuscita a fuggire chiedendo aiuto prima ad alcuni familiari e poi riuscendo ad allertare anche le forze dell’ordine.

Sul posto, infatti, sono subito arrivati i carabinieri che hanno proceduto all’arresto in flagranza dei due uomini per violenza privata, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Padre e figlio sono stati condotti nel carcere ‘Borgo San Nicola’ di Lecce.

