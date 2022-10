Padre e figlia dispersi in mare in Sardegna: trovati i cadaveri di Valentina Murgia e Gianmarco Murgia

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Il mare dell’isola di Sant’Antioco, nella costa Sud Ovest della Sardegna, ha restituito il corpo di una donna. Poco dopo è stato recuperato, non distante, anche quello di un uomo. I due erano padre e figlia, dispersi dalla serata di sabato, quando erano usciti a fare un’immersione di pesca a bordo del loro motoscafo.

Padre e figlia dispersi nei mari della Sardegna durante un’immersione

Valentina Murgia, 34 anni, residente da oltre 15 anni in Germania, dove aveva lavorato per anni nelle fabbriche della Ferrero, aveva deciso di passare le vacanze dalla famiglia, in Sardegna, a Giba.

Sabato era uscita in barca per un’immersione insieme al padre, Gianmarco Murgia, 64 anni, dipendente di una pizzeria di Masainas.

Dei due e della loro imbarcazione di sei metri, salpata da Porto Pino, si erano perse le tracce sabato sera, quando padre e figlia avrebbero dovuto fare ritorno a casa.

Ritrovati due cadaveri al largo dell’isola di Sant’Antioco, nel Sud Sardegna

Il cadavere della donna è stato recuperato da una motovedetta davanti alla spiaggia Is Pruinis. Subito è stata allertata la famiglia, che ha riconosciuto Valentina Murgia.

L’elicottero della Guardia Costiera ha poi avvistato un secondo corpo, appartenente al padre della giovane.

Il porticciolo di Porto Pino da dove è salpata l’imbarcazione di padre e figlia dispersi nei mari di Sardegna.

Le ricerche sono andate avanti per tre giorni, motoscafo ancora disperso

I due erano stati dati per dispersi, e subito erano partite le ricerche nei mari del Sud Sardegna, tra Porto Pino, Capo Teulada e l’isola di Sant’Antioco.

Le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera hanno cercato invano il motoscafo per tre giorni, passando al setaccio tutta la zona.

La famiglia dei due aveva diffuso sui social la foto del natante, con l’invito a contattare i Carabinieri in caso di ritrovamento.

Il genero di Gianmarco Murgia, marito della sorella di Valentina, aveva allertato le autorità e la Capitaneria di Porto, con lo spiegamento di forze che ne è conseguito.

Sono in corso le indagini per ricostruire quanto è avvenuto in mare e capire cosa possa aver trattenuto padre e figlia in mare, a molti chilometri dalla loro Giba.