Oscillazioni della Garisenda a Bologna, la piazza sotto le Due Torri resterà chiusa per anni

Le oscillazioni anomale della Garisenda hanno portato il Comune di Bologna a decidere per un restauro che porterà alla chiusura della piazza per diversi anni. La zona è stata già chiusa al traffico ed è stata transennata per motivi di sicurezza. A breve verrà montata una struttura metallica provvisoria intorno alla torre del Garisenda, una delle famose due torri di Bologna insieme a quella degli Asinelli.

Deviate 645 corse nei giorni feriali a Bologna

Si prevede un impatto importante sulla viabilità cittadina, visto che solo per il trasporto pubblico sarà necessario deviare 645 corse nei giorni feriali.

Al momento il comune di Bologna ha confermato il piano di mobilità provvisorio scattato il 22 ottobre per permettere il monitoraggio della torre Garisenda, spiegando però di essere al lavoro per predisporre un piano definitivo valido per i prossimi anni.

Fonte foto: ANSA Vittorio Sgarbi sotto le Due Torri

Le tre fasi del cantiere della Garisenda

La chiusura di piazza di Porta Ravegna, che si trova proprio sotto le due torri, durerà diversi anni perché il restauro della Garisenda non sarà semplice. Il cantiere prevede tre fasi successive.

La prima riguarda la progettazione della struttura di protezione, l’allestimento del cantiere, il monitoraggio e l’aggiornamento del piano di protezione civile. La seconda sarà incentrata sulla realizzazione del recinto di protezione.

La terza sarà quella della struttura vera e propria che conterrà la torre Garisenda. Per consentire l’accesso ai residenti, la consegna merci e accessi a posti auto dell’area attorno alle Due Torri sono sospesi i varchi Rita di via Ugo Bassi in entrata e di via Rizzoli in uscita, sospensione fino all’inserimento delle targhe autorizzate.

Il sindaco: “Non c’è pericolo crollo, ma serve un restauro”

“Non interveniamo perché pensiamo che possa crollare da un momento all’altro. Oggi interveniamo perché vogliamo metterla in sicurezza e restaurarla”, ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Nel corso di una conferenza stampa, il primo cittadino ha spiegato che ancora non sono stati stabiliti i tempi del cantiere e nemmeno i costi ma “dovremmo probabilmente finire il mandato in questa situazione”.

Per queste ragioni l’intenzione è quella di definire un nuovo piano della mobilità a fronte della chiusura della piazza sotto le Due Torri di Bologna.