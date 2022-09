Orbetello, violento incendio sulle colline: in azione quattro elicotteri e due Canadair

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Paura ad Orbetello, in provincia di Grosseto, per un violento incendio divampato sulle colline. Le fiamme si sono sviluppate per cause non ancora accertate intorno alle 12,30 di oggi, venerdì 2 settembre, bruciando una porzione della zona boschiva a macchia mediterranea. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi, che hanno visto l’impiego di numerose squadre e mezzi aerei.

Incendio a Orbetello, l’intervento sulle colline

Per domare il violento incendio e mettere in sicurezza l’area delle colline sono intervenuti sul posto gli uomini del volontariato antincendi e gli operai forestali.

Le operazioni hanno richiesto il supporto di quattro elicotteri e due Canadair.

Secondo quanto reso noto dalla Regione Toscana attraverso un comunicato, dopo l’arrivo dei primi soccorritori è stato richiesto l’invio di ulteriori squadre in rinforzo a quelle già sul campo.

Le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo. Vista la difficoltà nel raggiungere il fronte di fuoco è stata utilizzata una macchina movimento terra per cercare di aprire la viabilità ai mezzi antincendi.

Le operazioni sono durate diverse ore: il rogo è stato spento intorno alle 17.

Spento nel pomeriggio un #incendio di bosco in una zona impervia del territorio di Orbetello. Impegnate nel soccorso 2 squadre e 2 #Canadair della flotta aerea nazionale #Grosseto #vigilidelfuoco pic.twitter.com/RASKLb9XSj — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 2, 2022

Divieto di abbruciamenti ancora in vigore

Come ricordato dalla Regione Toscana, fino al 15 settembre resta in vigore l’assoluto divieto di abbruciamenti e risulta quindi indispensabile porre la massima attenzione a qualsiasi tipo di attività svolta all’aperto.

L’invito per qualsiasi segnalazione di fumo o rogo è quello di allertare immediatamente la Sala operativa regionale in modo tale da consentire interventi in tempi rapidi.

Incendi in Toscana, il punto di Legambiente

Nel corso dell’estate la Toscana se l’è dovuta vedere con numerosi episodi di roghi e incendi. All’inizio del mese Legambiente ha presentato un documento per fare il punto sul patrimonio boschivo della regione.

Sulla base dei dati satellitari dell’European Forest Fire Information System (Effis) è emerso che “nel 2021 sono stati 233 gli ettari di superfici boscate e non devastati dalle fiamme (+ 65% sul 2020) mentre i reati tra incendi dolosi, colposi e generici sono 379 (erano 230 nel 2020) con 112 persone denunciate (erano 68 nel 2020)”.

Si tratterebbe di una superficie complessiva di territorio incenerito di oltre 6mila ettari. I Comuni colpiti sono stati 38.