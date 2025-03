Omicidio a Caserta e fuga per 25 anni, due cugini latitanti arrestati in Albania dopo la condanna a 15 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cugini albanesi, latitanti dal 1999, sono stati arrestati in Albania grazie a un’operazione congiunta tra la Polizia italiana e quella albanese. I due, di 50 e 47 anni, erano stati condannati a 15 anni di reclusione per omicidio e ferimento di due connazionali a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una collaborazione tra il Servizio centrale operativo, la Squadra mobile di Caserta e la Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli. Il movente degli omicidi è stato attribuito a una disputa per la spartizione dei proventi di attività illecite. Le vittime furono brutalmente aggredite in pieno centro cittadino con bastoni e armi da taglio.

La fuga e la cattura

Subito dopo l’omicidio, i due responsabili si diedero alla fuga, utilizzando false identità per sfuggire alle indagini. Le indagini, durate circa un anno, hanno permesso di ricostruire il percorso della loro latitanza e di estendere il mandato di cattura a livello internazionale, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Polizia criminale albanese e l’Ufficio dell’esperto per la sicurezza in Albania della Direzione centrale della Polizia criminale.

Il progetto “Wanted”

Le attività di ricerca dei due responsabili si inseriscono nel più ampio progetto chiamato “Wanted”, finalizzato alla localizzazione e alla cattura di latitanti di elevato spessore criminale con la collaborazione anche delle autorità di polizia estere. La cattura dei due cugini rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine coinvolte.

