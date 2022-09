Omicidio a Casale Cremasco, uccide l'amico e confessa: "Mi aveva rubato 400mila euro, mi sono tolto un peso"

Ha confessato l’omicidio dell’amico, dicendo di essersi tolto un peso. Domenico Gottardelli, 78 anni, ha ucciso con un colpo di fucile al petto Fausto Gozzini, 61 anni, a Casale Cremasco, lo scorso mercoledì. Fin da subito il pensionato è stato arrestato per l’omicidio, ma soltanto oggi ha rilasciato la sua confessione davanti al gip Elisa Mombelli durante l’interrogatorio di garanzia.

Omicidio a Casale Cremasco, la confessione del pensionato 78enne

“Eravamo amici da una vita e lui mi ha rubato 400mila euro in contanti. Mi sono tolto un peso“: queste sono le dichiarazioni rilasciate da Gottardelli al gip, come riporta l’Ansa.

L’avvocato ha poi commentato le affermazioni del 78enne: “Il mio cliente si rende perfettamente conto di quello che ha fatto, ma è tranquillo perché mi ha spiegato che è come si fosse finalmente liberato di un macigno”.

La zona dove è avvenuto l’omicidio

Gottardelli ha ucciso con una fucilata al petto l’amico Fausto Gozzini, titolare della ditta Classe A Energy a Casale Cremasco, dove si è consumato il delitto.

Omicidio a Casale Cremasco, la ricostruzione

Il Corriere della Sera riporta la ricostruzione di quanto è avvenuto la mattina di mercoledì 14 settembre. Gottardelli, che da anni covava rancore nei confronti dell’amico poiché sospettava che gli avesse sottratto 400mila euro in contanti, si è recato presso la sua azienda portando il fucile con sé.

Lì è stato accolto dall’amico, che stupito dal fatto che avesse un’arma gli ha chiesto: “Ma cos’hai un fucile?”. Poi il primo colpo, partito accidentalmente, è finito contro il pavimento; il secondo, invece, non ha lasciato scampo all’imprenditore 61enne.

I 400mila euro scomparsi dal garage

Secondo Gottardelli, era stato Gozzini a sottrargli la somma di denaro in contanti: “Eravamo molto amici, da trent’anni. Andavamo spesso a cena e a fare i viaggi insieme. Fausto frequentava la mia cameriera, l’unica, insieme a me, ad avere le chiavi di casa mia. Fausto aveva la disponibilità della mia casa. In garage avevo 400mila euro”, riporta il Corriere della Sera.

L’esorbitante cifra è sparita da un giorno all’altro, ma Gottardelli non ha mai avuto modo di verificare che fosse stato proprio l’amico a rubargli i soldi: “Ho fatto due più due. Era l’unico che poteva entrare in casa mia. Me li ha portati via lui. Non l’ho più frequentato. Gli telefonavo ogni tanto per scambi di auguri In questi anni mi sono macerato dentro, non dormivo più di notte, avevo l’ansia”.

Una convinzione che lo ha condotto, infine, al tragico gesto, dopo il quale ha dichiarato di essersi “tolto un peso”.