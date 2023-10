Nuovo sbarco a Lampedusa con 347 migranti arrivati dalla Libia su un peschereccio pagando da 4 a 8 mila euro

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un nuovo maxi sbarco di migranti è avvenuto durante la notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 a Lampedusa.

Cosa si sa sullo sbarco dei migranti

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26, a Lampedusa è approdato un peschereccio di 25 metri con 347 migranti a bordo, tra cui anche due donne.

A bordo del peschereccio erano presenti cittadini bengalesi, egiziani, pakistani e siriani.

I soccorsi a Lampedusa

L’imbarcazione, salpata da Zouara in Libia, è stata soccorsa da due motovedette della Capitaneria di porto e da una della Guardia di Finanza. Tutte le persone che erano a bordo del peschereccio, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, hanno riferito d’aver pagato da 4 mila a 8 mila euro per avere la possibilità di tentare la traversata.

La situazione migranti a Lampedusa

Tra la serata di martedì e la notte seguente, le motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di Finanza avevano già soccorso 4 imbarcazioni, con a bordo – complessivamente – 147 migranti. Sui natanti, salpati da Zuara e Tripoli in Libia, erano presenti libici, bengalesi, egiziani, siriani ed eritrei.

Gli sbarchi sulla maggiore delle isole Pelagie sembrano essere ripresi a pieno ritmo dopo l’arrivo, nella mattinata di martedì, di 59 e 14 tunisini (4 donne e 3 minori). I diversi gruppi erano stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola che, all’alba di martedì, era totalmente vuoto, mentre poche ore dopo ospitava 220 migranti.