Nunzia De Girolamo di nuovo in Rai con Ciao Maschio dopo il flop di Avanti Popolo: Paolo Bonolis primo ospite

Nunzia De Girolamo punta tutto sulla quarta edizione di “Ciao Maschio” per mettersi alle spalle il flop del programma “Avanti Popolo” che, confessa, non voleva nemmeno farlo. L’ex deputata e ministra dell’Agricoltura cerca di superare la delusione della chiusura anticipata del talk show di Rai3 ed è pronta a ripartire con il format che ha invece dato il via alla sua carriera da conduttrice Tv.

La delusione di “Avanti popolo”

Lo racconta la stessa De Girolamo in un’intervista al Corriere della Sera. “Io Avanti popolo non lo volevo fare – ha confessato la conduttrice – perché pensavo che fosse presto per me fare un programma di politica, troppo recente la mia esperienza in Parlamento. E infatti avevo pensato bene”.

“Si sa che sono una donna di centrodestra – ha spiegato – nessuno invece sapeva il tunnel che ho attraversato quando sono stata cacciata dalla politica e mi sono rifatta una vita solo con le mie forze. È passata solo la narrazione di una meloniana di destra”.

Fonte foto: ANSA

Nunzia De Girolamo nello studio televisivo della quarte edizione di “Ciao Maschio”

La delusione di Nunzia De Girolamo

De Girolamo ha individuato tra i fattori che hanno portato al flop ci sia la stessa Rai 3, “una rete oggi disorientata“. “Ho sbagliato. Dovevo dire no. L’azienda si è trovata con un vuoto, perché Bianca Berlinguer è andata via all’improvviso e dovevano tappare il buco. E io mi sono resa disponibile sapendo di rischiare” ha ammesso l’ex ministra, aggiungendo che tornando indietro avrebbe detto di no “anche perché ho capito i miei limiti: non sono pronta per condurre un programma di informazione politica”.

Nell’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato la delusione per gli attacchi ricevuti a partire dalla prima puntata per l’intervista al marito Francesco Boccia, fino alle polemiche scatenate per aver ospitato la ragazza vittima di violenza sessuale di gruppo da parte di sette ragazzi a Palermo.

“Chissenefrega degli ascolti bassi, ma attaccarmi per quell’intervista mi ha fatto proprio male – ha detto De Girolamo – Io che ho combattuto in Parlamento in difesa della donna, io che sono molto sensibile su questi temi , sono stata accusata di aver usato quella ragazza”.

Il ritorno a Ciao Maschio: Paolo Bonolis nella prima puntata

Adesso per l’ex deputata vuole rilanciarsi con il format di Rai 1 che l’ha portata al successo come presentatrice Tv, “Ciao Maschio”, che nella prima puntata di sabato 13 aprile ospiterà il conduttore Paolo Bonolis.

“La scorsa edizione la media è stata del 15 per cento” ha rivendicato De Girolamo parlando degli ascolti dell’ultima stagione della trasmissione, spiegando anche perché la sua indole la porta ad avere una maggiore sintonia con gli uomini: “È vero sì. Anche se io ho tanta complicità con le donne, io non conosco l’invidia. Faremmo grandi passi avanti se collaborassimo tra di noi. I maschi si aiutano, si difendono”.