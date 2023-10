Nunzia De Girolamo intervista il marito Francesco Boccia ad Avanti popolo nella prima puntata: ascolti flop

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura televisiva di Nunzia De Girolamo su Rai 3 con “Avanti popolo”, il people show affidatogli in prima serata ogni martedì, presunto erede di Carta Bianca. Il primo appuntamento del programma, infatti, è stato un vero e proprio flop dal punto di vista degli ascolti, nonostante in trasmissione fosse presente il marito di De Girolamo, il capogruppo al Senato del Pd Francesco Boccia, sulla cui relazione si era parlato parecchio in passato.

De Girolamo flop alla prima

Il tentativo di Rai 3 di far dimenticare Bianca Berlinguer non ha avuto i frutti sperati. La prima di “Avanti popolo”, infatti, è stato un flop assoluto per il terzo canale della tv di Stato che si lecca le ferite, come tutta la Rai, per un avvio col freno a mano tirato della nuova gestione.

A farne le spese è anche De Girolamo che, chiamata a sostituire Carta Bianca, ha iniziato male con un deludente 3,6% di share in prima serata che fa risuonare già i primi campanelli d’allarme in casa Rai. Tempo al tempo, era solo la prima e di certo ci sarà modo di correre ai ripari, ma i dati dell’auditel di martedì 10 ottobre 2023 parlano chiaro.

Fonte foto: ANSA

Delusione dallo share

Tra i sette canali generalisti, infatti, Rai 3 ha raccolto il peggior risultato in assoluto in prima serata, con un 3,6% di share che non può far piacere alla nuova dirigenza. Un dato come detto allarmante, ancor di più se paragonato con quelli degli altri canali.

De Girolamo, infatti, è stata doppiata da “È sempre Cartabianca” su Rete4 (al 6,5), più che doppiata da “Belve” di Francesca Fagnani su Rai2 (7,7) e da “DiMartedì” Giovanni Floris su La7 (8,1). Per non parlare del risultato paragonato con “Le Iene”, che hanno addirittura triplicato gli ascolti rispetto ad “Avanti popolo” (9,3% di share).

L’intervista al marito Boccia

Numeri, quelli che sono mancati a De Girolamo alla prima di “Avanti popolo” che si sperava potessero arrivare grazie all’intervista al marito Francesco Boccia. I due, infatti, sono finiti spesso al centro dell’attenzione essendo stata lei militante del centrodestra e lui uomo del Pd.

Proprio le differenze tra i due sono state messe al centro dell’intervista, con De Girolamo che ha presentato così il marito: “Tutto ciò che ho fatto nella mia vita, l’ho fatto alla luce del sole e in modo assolutamente trasparente. Ed è per questo che porterò qui la voglia di verità, in questo studio, oltre i pregiudizi e le ideologie, solo e soltanto dalla vostra parte. Da 12 anni sono sposata con Francesco Boccia. Ci hanno raccontato in ogni modo: come la coppia dell’inciucio, ‘come fanno a stare insieme’, ‘perché stanno insieme’, e ancora ‘chissà cosa combinano quei due'”.

“Stasera voglio portare qui e mostrare a tutti voi il rapporto fra due persone che si amano, che vivono insieme, che hanno una bimba di 11 anni e che discutono ogni giorno di lavoro, di quotidianità, di cose che accadono, che litigano e che non si capiscono. Ma restando ognuno dalla propria parte, una parte diversa, ma coerente” le parole della conduttrice che sperava in un balzo dell’audience. Ma così non è stato.