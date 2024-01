Chiude Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo dopo il flop di ascolti, ma resta in Rai col programma Ciao Maschio

Un flop. La Rai avrebbe deciso di chiudere Avanti Popolo, programma condotto da Nunzia De Girolamo sul terzo canale della tv di Stato. Troppo costoso in relazione agli ascolti, secondo le indiscrezioni. Per l’ex ministra non ci sarà spazio dopo il Festival di Sanremo su Rai 3, ma dovrebbe comunque riuscire ad accasarsi su Rai 1, con il ritorno di Ciao Maschio.

Chiusura anticipata per Avanti Popolo

Se la chiusura di Avanti Popolo venisse confermata, si tratterebbe di uno stop anticipato rispetto a quanto previsto in sede di costruzione dei palinsesti.

Sostanzialmente, il programma non dovrebbe riprendere dopo il Festival di Sanremo 2024, che si terrà da martedì 6 a sabato 10 febbraio.

Fonte foto: ANSA Nunzia De Girolamo durante il photocall di Ciao Maschio, nel gennaio 2022

Ascolti flop

Il motivo, come spiegato dal Corriere della Sera, sarebbe ovviamente legato agli ascolti: non soddisfacenti, in relazione ai costi.

Guardando i dati Auditel di martedì 16 gennaio, l’ultima puntata di Avanti Popolo è stata vista da 473 mila spettatori in prima serata: solo Tv8 (col film Un Natale principesco) e Nove (col film Maschi contro femmine) hanno fatto peggio.

Ipotesi Piero Chiambretti al posto di Nunzia De Girolamo

Secondo Il Fatto Quotidiano, il programma di Nunzia De Girolamo “sarà sostituito da un altro prodotto d’informazione“.

Sullo sfondo, però, resta l’idea di un ritorno di Piero Chiambretti, che avrebbe appena firmato con la Rai.

Nunzia De Girolamo ripartirebbe da Rai 1 con Ciao Maschio

Per la conduttrice di Avanti Popolo, ex ministra, le porte della Rai però non si chiuderebbero, così come successo per esempio al collega Pino Insegno dopo il flop su Rai 2 con Il mercante in fiera.

Dopo il flop sul terzo canale, infatti, l’azienda sarebbe comunque pronta a farla ripartire da Rai 1 con Ciao Maschio, trasmissione che ha decretato il primo successo alla guida di un programma tutto suo.