Polemiche sul cachet di Fabrizio Corona in Rai da De Girolamo per parlare di scommesse: tensione nel Cda

Il ritorno di Fabrizio Corona nelle trasmissioni televisive in pompa magna per cavalcare il caso delle scommesse nel mondo del calcio continua ad attirare l’attenzione, mentre si accendono anche le polemiche per i lauti compensi da lui percepiti dalla Rai. Alcuni membri del Consiglio di Amministrazione hanno sollevato dubbi e malumori a questo proposito, in un’operazione che è stata considerata esosa malgrado i risultati di share che la presenza di Corona in tv sembrerebbe assicurare.

Il compenso di Corona

Le polemiche circondano in particolare i compensi che Fabrizio Corona avrebbe ricevuto per le sue ospitate, in Rai, con una stima di circa 30.000 euro o più secondo alcune fonti, tra cui Repubblica.

Le cifre trapelate sui compensi dell’ex paparazzo da parte dell’ufficio stampa Rai indicano che ha ricevuto 12.000 euro per ciascuna delle sue apparizioni su Domenica In e “Belve”, mentre il compenso per l’intervista su “Avanti Popolo” dovrebbe essere leggermente inferiore, tra gli 8.000 e i 10.000 euro.

Fonte foto: ANSA La risalita di Fabrizio Corona come personaggio televisivo ha avuto origine dall’intervista a”Belve”

La presenza di Corona dalla De Girolamo sembrerebbe essere motivata dalla necessità di aiutare il programma sul piano dello share, dopo un debutto zoppicante (3,6%)