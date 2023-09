Nel dl migranti la stretta del governo sui minori: adolescenti con adulti, espulsione per chi mente su età

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Arriva l’annunciata stretta del governo Meloni sull’accoglienza dei migranti. Che prevede in particolare una riduzione delle garanzie per i minori migranti arrivati da soli in Italia. Le nuove norme sono contenute nella bozza del decreto sicurezza che verrà portato in Consiglio dei ministri nella giornata di mercoledì 27 settembre.

La stretta sui minori

Secondo quanto riporta Ansa, nella bozza del decreto sicurezza sui migranti sono contenute alcune norme che andrebbero a restringere diritti e garanzie per i minori non accompagnati.

A partire dall’inversione dell’onere della prova della minore età: d’ora in poi toccherà ai migranti che si dichiarano minorenni dimostrare di avere meno di 18 anni. Viene poi prevista l’espulsione per le persone che dovessero dichiarare un’età che poi si rivela falsa.

Fonte foto: ANSA

Inoltre per far fronte al problema della saturazione delle strutture destinate ad accogliere i minori, viene disposto che gli adolescenti tra i 16 e i 18 anni potranno essere ospitati anche nei centri per adulti, “per un periodo comunque non superiore a novanta giorni” e in un padiglione separato.

Espulsione per gravi motivi di sicurezza

Nella bozza del decreto è presente una nuova norma che prevede l’espulsione “per motivi di ordini pubblico” anche nei confronti dei titolari dei permessi di lungo periodo.

Basterà quindi essere considerati socialmente pericolosi per poter essere espulsi con un’ordine del prefetto. La precedente normativa limitava la possibilità di espulsione per i soggiornanti di lungo periodo.

Capienza degli hotspot ampliata in caso di necessità

Il testo contiene inoltre delle deroghe ai parametri di capienza previsti per i centri e le strutture di accoglienza per migranti.

In caso di necessità la capienza degli hotspot può venire ampliata fino al doppio dei posti previsti.