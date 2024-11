Due forti scosse di terremoto colpiscono Cuba, la più forte di magnitudo 6.8: nessun allarme tsunami

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito Cuba. L’epicentro del sisma, preceduto da un’altra scossa di minore intensità, è stato rilevato in mare al largo della costa meridionale dell’isola. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Terremoto di magnitudo 6.8 a Cuba

La forte scossa di terremoto è avvenuta nel pomeriggio di oggi, domenica 10 novembre, a Cuba.

Secondo i dati dell’Us Geological Survey (l’Ingv statunitense), il sisma di magnitudo 6.8 è avvenuto alle 10.49 (17.49 ora italiana) al largo della costa meridionale dell’isola caraibica, ad una profondità di 9 chilometri.

Fonte foto: iStock

L’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare a 35 chilometri al largo della costa di Bartolomé Maso, nella provincia di Granma.

Due scosse di terremoto

Secondo l’Istituto Americano di Geofisica, il terremoto è stato preceduto circa un’ora prima da un’altra scossa, violenta ma di minore intensità.

La scossa di magnitudo 5.9 si è verificata alle 10.50 locali (le 16.50 in Italia) nella stessa zona e alla stessa profondità.

I due terremoti sono stati nettamente avvertiti dalla popolazione a Cuba e nella vicina Giamaica.

Nessuna allerta tsunami

In seguito al violento terremoto non è stata diramata alcuna allerta tsunami nella regione.

Ap riferisce che molta gente è scesa in strada spaventata dalle scosse, ma per il momento non vengono segnalati danni o feriti.

La scossa è stata sentita nettamente anche a Santiago de Cuba, la seconda città più grande dell’isola, a circa 170 km dall’epicentro.