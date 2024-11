Massimo Giannini e l'attacco a FdI di Meloni: "Ci sono furbi e ignoranti, ogni giorno sentiamo una vaccata"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Non passa giorno che non sentiamo una vaccata”. Non usa mezzi termini Massimo Giannini, editorialista di Repubblica e volto noto dei talk show politici, che nel corso della puntata di Dimartedì (La7) andata in onda nella serata del 5 novembre ha attaccato frontalmente il Governo Meloni per “l’ignoranza” e “l’incompetenza” dei suoi rappresentanti. Il riferimento è alla deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, che durante una diretta televisiva aveva commesso una clamorosa gaffe, confondendo il termine “gulag” con “gulasch“.

Massimo Giannini contro il Governo Meloni

“Se guardiamo alla classe dirigente di Fratelli d’Italia nel suo complesso ci sono diversi furbi, il presidente del Senato (Ignazio La Russa, ndr) è uno di questi, e diversi ignoranti“, ha esordito Giannini, rispondendo alle domande del conduttore della trasmissione Giovanni Floris.

“Ignoranti in senso tecnico – prosegue l’ex direttore de La Stampa – cioè non sanno le cose. Io penso che questo video che abbiamo appena visto non riflette un lapsus: non conosce la differenza. Sa che quella cosa in Unione Sovietica si chiamava gulasch”.

Fonte foto: ANSA Giannini durante il funerale del giornalista Paolo Griseri a Torino

“C’è ignoranza e ovviamente c’è incompetenza, perché se sei ignorante sei anche incompetente“, ha tenuto a sottolineare il giornalista.

Poi l’ulteriore affondo: “Questa (riferito a Lucaselli, ndr) non ha incarichi di governo. Ma così come abbiamo visto lei, se pensiamo a ministri, viceministri, sottosegretari, sindaci, consiglieri regionali, consiglieri comunali…non passa giorno che non sentiamo una vaccata“.

La gaffe della deputata FdI Ylenja Lucaselli

L’episodio criticato da Giannini è avvenuto durante la puntata di Agorà Weekend (Rai3) andata in onda sabato 2 novembre.

Nel corso di un diverbio con Elisabetta Piccolotti, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), la deputata FdI Ylenja Lucaselli aveva confuso i gulag – i campi di detenzione per gli oppositori politici dell’Unione sovietica – con il gulasch, il celebre stufato ungherese.

“Le piacciono più i gulasch“, aveva detto la politica nel bel mezzo del dibattito, rispondendo a Piccolotti con tono provocatorio.

Chi è Massimo Giannini

Massimo Giannini, classe 1962, è un giornalista e opinionista televisivo italiano.

Ha una lunga carriera nel giornalismo politico ed economico, iniziata a Il Sole 24 Ore e proseguita a Repubblica, dove è stato vicedirettore e ha curato la rubrica “Affari & Finanza”. Nel 2014 ha condotto il talk show politico Ballarò su Rai 3 e dal settembre 2018 al giugno 2020 ha assunto la direzione di Radio Capital.

Dall’aprile 2020 all’ottobre 2023 è stato direttore de La Stampa, ruolo attualmente ricoperto da Andrea Malaguti.