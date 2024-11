Ylenja Lucaselli confonde i gulag con il gulasch, gaffe della deputata di FdI ad Agorà: ironia in studio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Durante la puntata di Agorà Weekend su Rai3 andata in onda sabato 2 novembre, Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia (FdI), ha commesso una clamorosa gaffe che ha scatenato l’ilarità tra i presenti e sui social. Il lapsus ha riguardato i gulag e il gulasch.

Ylenja Lucaselli confonde i gulag con il gulasch

Durante un acceso scambio con Elisabetta Piccolotti, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Lucaselli ha confuso i gulag sovietici, i tristemente noti campi di detenzione per oppositori politici, con il gulasch, il celebre stufato ungherese.

Rivolgendosi alla collega con intento provocatorio, la deputata ha affermato: “Le piacciono più i gulasch“, lasciando attoniti e divertiti gli spettatori e il pubblico in studio.

Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia (FdI), durante un intervento in parlamento

Il commento ha generato una serie di reazioni ironiche e non si è fatto attendere l’intervento della stessa deputata, che ha cercato di chiarire la sua affermazione.

La deputata di FdI nega la gaffe: “Non ho sbagliato”

Lucaselli ha infatti spiegato di aver scelto volutamente un termine meno “duro“, sostenendo di non aver voluto accusare la collega di simpatie per il regime sovietico, ma di aver optato per un riferimento scherzoso e gastronomico.

“Non ho sbagliato, volevo dire proprio gulasch“, ha dichiarato Lucaselli a la Repubblica, specificando che la sua intenzione era fare un paragone tra le “ricette lente” della sinistra e la rapidità con cui Fratelli d’Italia affronterebbe i problemi.

L’errore diventa virale sui social

L’episodio, già diventato virale sui social, ha scatenato un’ondata di meme e battute sarcastiche, rendendo la gaffe della deputata di Fratelli d’Italia un tormentone soprattutto su X (ex Twitter).

Mentre qualcuno ha interpretato la sua spiegazione come una goffa giustificazione a un errore evidente, altri l’hanno vista come una dimostrazione dell’atmosfera tesa e provocatoria che caratterizza spesso il dibattito politico italiano.