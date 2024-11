Incidente in moto a Perugia, il 18enne Giovanni Spedaletti Trabalza ha perso la vita: lutto nel basket

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il mondo del basket è in lutto per la tragica scomparsa di Giovanni Spedaletti Trabalza, giovane arbitro di soli 18 anni che ha perso la vita in un incidente motociclistico nel tardo pomeriggio di sabato 9 novembre, a Perugia. Il ragazzo, noto per il suo ruolo nel basket, stava rientrando a casa dopo aver arbitrato una partita giovanile. La sua morte ha scosso la comunità sportiva, che lo ha ricordato prima di un incontro.

Incidente mortale a Perugia

L’incidente che ha tolto la vita di Giovanni Spedaletti Trabalza si è verificato lungo la strada che da Ponte San Giovanni porta a Ferriera di Torgiano, in provincia di Perugia, sabato 9 novembre nel tardo pomeriggio.

Giovanni, alla guida del suo scooter, stava tornando a casa dopo aver arbitrato una partita della categoria Under 15 tra Ponte Vecchio Basket e Virtus Assisi.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un’auto. Nonostante i soccorsi tempestivi, i traumi riportati nell’impatto sono stati fatali, e il giovane è deceduto poco dopo il ricovero presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Di recente ha fatto preoccupare un altro incidente che ha coinvolto il mondo sportivo, ovvero quello del tir che si è scontrato contro il pullman della giovanile dell’Empoli.

Chi era Giovanni Spedaletti Trabalza

Giovanni Spedaletti Trabalza, nato a Torgiano il 6 ottobre 2006, aveva una forte passione per il basket che l’ha accompagnato fin da giovane. Ha giocato con la maglia della Pontevecchio Basket dal 2019 al 2023 e successivamente con la Uisp Palazzetto Perugia nella stagione 2023/2024.

Non solo giocatore, ma anche arbitro regionale dal 2021, Giovanni era diventato una figura di riferimento nel mondo del basket giovanile del territorio.

La sua morte ha lasciato un vuoto in tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano, non solo per il suo talento, ma anche per la sua dedizione e passione per il suo sport. Molti i messaggi di cordoglio sui social.

Il messaggio di cordoglio

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Giovanni, dichiarando: “Alla famiglia Spedaletti le più sincere condoglianze da parte della Federazione Italiana Pallacanestro e di tutto il basket italiano”.

Il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi, in segno di rispetto e commemorazione, durante le partite in programma il 10 novembre.

Anche le Azzurre della nazionale femminile, impegnate in Grecia per le qualificazioni a EuroBasket 2025, hanno voluto ricordare Giovanni con un simbolico gesto durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli, tenendo in mano un fischietto e il gagliardetto tricolore.