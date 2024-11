Padellaro e la provocazione a Bruno Vespa su Meloni: "Perché viene solo da te e non fa conferenze?"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Scontro in Tv. Antonio Padellaro ha attaccato Bruno Vespa e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo perché la premier non si sottoponga più alle conferenze stampa dei giornalisti.

La domanda di Padellaro a Vespa

Durante la puntata del 6 novembre del programma televisivo di La7 Di Martedì, Giovanni Floris ha ospitato un botta e risposta tra i giornalisti Antonio Padellaro e Bruno Vespa, in cui il primo ha fatto una domanda molto precisa sulla presidente del Consiglio.

“C’è una domanda che ti vorrei fare rispetto al rapporto che Meloni ha coi giornalisti: ma perché, quando deve parlare, va o da Vespa o da Porro e non fa una bella conferenza stampa?” ha chiesto Padellaro.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni alla trasmissione di Bruno Vespa 5 Minuti

Da diverso tempo Giorgia Meloni è criticata perché non si sottopone alle domande dei giornalisti di tutte le testate giornalistiche e televisive nel contesto di una conferenza stampa di presentazione di un provvedimento, tradizione molto consolidata per i capi del Governo italiano.

La risposta di Vespa

Vespa ha provato a rispondere alla domanda di Padellaro: “Ma poi non è vero che Meloni viene solo da me” ha detto il giornalista Rai, ma la sua controparte non è sembrata accontentarsi di questa risposta.

“Viene da te, dai, ma forse perché pensa che Porta a porta sia una comfort zone e che si senta protetta più da certi conduttori che da altri” ha ipotizzato Padellaro, prima che Vespa rispondesse nuovamente.

“Scusami, ma da me vengono tutti, anche l’opposizione” ha ribattuto, sottolineando che i suoi programmi in Rai, Porta a Porta e 5 Minuti, ospitano tutte le parti politiche.

La questione delle conferenze stampa

Anche questa volta però, Padellaro non è rimasto soddisfatto: “Sì, ma io parlo di lei, della presidente del Consiglio. Vorrà dire che non le chiederemo più se è fascista o no” ha continuato il giornalista.

Meloni non fa conferenze stampa per presentare un provvedimento del Governo da oltre un anno. L’ultima è stata quella in cui ha parlato della riforma del Premierato, nel novembre del 2023.

Le uniche volte in cui si è presentata davanti ai giornalisti coincidono o con importanti eventi internazionali, come il vertice intergovernativo del 22 novembre 2023 a Berlino, il G7 in Puglia o la visita del nuovo primo ministro inglese Keir Starmer, oppure in occasioni rituali, come per la conferenza di fine anno.