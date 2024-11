Donald Trump presidente Usa spacca il Governo Meloni, Salvini graffia FdI e Forza Italia: "Pensieri diversi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa spacca il Governo Meloni. Matteo Salvini prima si congratula sui social con il prossimo presidente degli Stati Uniti, poi lancia una frecciata agli alleati del centrodestra, affermando che Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno pensieri diversi dalla Lega sulla figura del miliardario americano.

Donald Trump vince le elezioni Usa, esulta Matteo Salvini

Donald Trump sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Tra i politici che in queste ore si stanno congratulando con il miliardario 78enne per la vittoria alle elezioni Usa c’è il leader della Lega Matteo Salvini.

Il vicepremier esulta sui social per la vittoria del candidato repubblicano postando una card con un collage di foto di Trump.

“Lotta all’immigrazione clandestina e taglio delle tasse, difesa delle radici cristiane e ritorno alla pace, protezione della libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli USA vincono buonsenso, passione, idee chiare, coraggio e futuro!”, scrive Salvini.

“Che gioia, che vittoria, giornata storica. Buon lavoro, Presidente Donald Trump”.

Salvini lancia una frecciata a FdI e Forza Italia

Intervenuto a Rtl 102.5, commentando i risultati delle elezioni americane Salvini ha poi lanciato una frecciata agli alleati di governo.

Alla domanda se Forza Italia e Fratelli d’Italia erano tutti convinti che Trump fosse la migliore delle soluzioni, il leader leghista risponde: “No, penso che altri anche nel centrodestra la pensassero in modo diverso, mi sembra evidente”.

Una differenza di vedute che però “non intacca l’azione di governo che è un’azione italiana”, ha aggiunto il ministro.

Anche se per quanto riguarda Giorgia Meloni le posizioni non sarebbero poi così lontane, visto anche il feeling instaurato tra la premier ed Elon Musk, grande sostenitore di Trump.

Salvini ha poi rivendicato di essere stato “uno dei pochissimi in Italia a non nascondere la preferenza” per Trump, “in un ragionamento di logica e interesse nazionale”.

Le congratulazioni di Giorgia Meloni a Trump

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è congratulata con Donald Trump per la vittoria alle elezioni presidenziali Usa.

“A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump”, scrive la premier su X.

“Italia e Stati Uniti sono Nazioni ‘sorelle’, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente”.

Il commento di Antonio Tajani

L’elezione di Donald Trump “darà stabilità agli Usa, un nostro grande partner. Siamo al lavoro già da ora per rinforzare il legame solidissimo con gli Usa”.

Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato a Sky Tg24 l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti.

“Le relazioni transatlantiche sono la priorità del governo insieme ai rapporti con l’Ue. Lavoreremo con l’amministrazione Trump, credo che si potrà discutere di molte questioni, la Nato è una priorità”.

“Io non vedo problemi per l’elezione di Trump, anzi credo che lui abbia una naturale simpatia per l’Italia”, ha aggiunto il leader forzista, “come abbiamo lavorato bene” con le precedenti amministrazioni “sono convinto che lavoreremo bene con la nuova amministrazione”.