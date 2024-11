Hakim Ziyech e i tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, la frase fa infuriare Zahavi: lite tra calciatori

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I calciatori Hakim Ziyech e Eran Zahavi sono stati protagonisti di uno scontro sui social dopo il caso dei tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam. L’attaccante marocchino, ex giocatore dell’Ajax e oggi in forza al Galatasaray, ha commentato con un post su Instagram quanto successo in occasione della partita tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. A stretto giro è arrivata la risposta piccata di Eran Zahavi, attaccante israeliano e capitano del Maccabi Tel Aviv.

I tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam

Hakim Ziyech ha detto la sua su quanto accaduto giovedì sera ad Amsterdam dopo la partita di Europa League, vinta dalla squadra olandese per 5-0. Diversi tifosi israeliani sono stati aggrediti e sono rimasti feriti negli scontri post partita. Ad attaccare i tifosi del Maccabi sono stati alcuni giovani legati a un gruppo filo-palestinese.

Diversi video sul web mostrano persone a volto coperto – in motorino o a piedi – che sfoggiano bandiere della Palestina mentre attaccano i tifosi israeliani.

Fonte foto: ANSA

L’attaccante del Maccabi Haifa Eran Zahavi (con il numero 7)

Il commento di Hakim Ziyech e la replica di Zahavi

L’ex giocatore dell’Ajax Hakim Ziyech ha riacceso le polemiche commentando l’accaduto su Instagram. Il 31enne marocchino ha postato una foto che mostra i tifosi israeliani aggrediti che scappano, aggiungendo la scritta “se non si tratta di donne e bambini scappano”.

Probabilmente un riferimento ai bombardamenti in territorio palestinese da parte dell’esercito israeliano come rappresaglia per i fatti dell’ottobre 2023. Poco dopo lo stesso Ziyech avrebbe aggiunto un eloquente “Palestina libera”. La risposta ad Hakim Ziyech è arrivata direttamente da un altro calciatore, l’ex attaccante del Palermo Eran Zahavi. Citando la Uefa, Zahavi ha scritto “Stupido sostenitore del terrorismo. Spero che lo vediate e lo puniate!”.

Tra l’altro Zahavi, che ha giocato anche nel PSV Eindhoven (squadra olandese storica rivale dell’Ajax), è sceso in campo durante la partita tra Ajax e Maccabi Tel Aviv.

Lo sdegno in Israele e le scuse del premier olandese

Dopo i casi dei tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam (una decina quelli rimasti feriti) la polizia olandese ha effettuato 57 arresti. L’indignazione in Israele per quanto accaduto è stata fortissima, anche perché in quel giorno ricorreva l’anniversario della Notte dei Cristalli.

Il premier di Israele Benjamin Netanyahu ha inviato due aerei per riportare a casa i supporter del Maccabi Tel Aviv mentre primo ministro olandese Dirk Schoof ha espresso “vergogna”, chiedendo scusa per l’accaduto.

La polizia olandese ha ammesso di essersi preparata in modo non adeguato agli scontri. Ma il giudizio degli israeliani, che hanno raccontato di essere stati abbandonati dalla polizia e di essere caduti in una imboscata, è stato molto più duro.