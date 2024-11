Kate Middleton torna in pubblico al Remembrance Day dopo le cure anti cancro, preoccupa l'assenza di Camilla

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il Festival of Remembrance è uno degli eventi più importanti per la famiglia reale d’Inghilterra e, quest’anno, anche Kate Middleton è tornata a prendervi parte. Conclusa la chemioterapia, la principessa è apparsa sorridente e serena al fianco del consorte William e dell’amato suocero, il re Carlo III. Assente, invece, la regina Camilla, recentemente colpita da un problema al torace.

Il grande ritorno di Kate Middleton

Lo scorso 8 settembre, Kate Middleton ha annunciato di aver completato il ciclo di chemioterapia e di essere “cancer-free”.

Tornata in forze, la principessa ha ripreso i propri impegni istituzionali e, sabato 10 novembre, era presente al Festival of Remembrance.

Fonte foto: IPA Kate e William al concerto alla Royal Albert Hall

La giornata è iniziata con una cerimonia mattutina a Whitehall, per concludersi con un concerto alla Royal Albert Hall di Londra.

Si tratta di un evento in commemorazione dei caduti in guerra del Regno Unito, così come testimoniato dal “poppy”, il papavero rosso al bavero della principessa del Galles.

Al suo fianco William e il Re Carlo

Al fianco di Kate, anche il marito, l’erede al trono principe William, che l’ha tenuta per mano durante la celebrazione ufficiale.

E alle regali dita della principessa ha fatto ritorno l’anello di fidanzamento – appartenuto a Diana, assente negli ultimi tempi e, per questo, causa di numerose illazioni su una possibile crisi della coppia reale.

Kate e William sono stati raggiunti nel palco reale anche da re Carlo III, anche lui in cura contro un tumore.

Camilla, malata, è ancora assente

Assente alle celebrazioni è stata invece la regina Camilla, costretta al riposto a causa di un’infezione toracica.

“Dopo un consulto con i dottori – ha riferito un portavoce di Buckingham Palace – per recuperare pienamente, Sua Maestà non parteciperà agli eventi del weekend per i caduti”.

I membri della Corona non sembrano tuttavia allarmati dalle condizioni di salute della regina 77enne, che è in via di guarigione e dovrebbe tornare a presenziare agli eventi ufficiali già dalla prossima settimana.

La sua assenza è motivata dalla necessità di “proteggere gli altri da possibili rischi”. Evitare, cioè, che l’infezione colpisca i membri della famiglia più deboli, come al momento sono Carlo e Kate.