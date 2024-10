Kate Middleton verso un nuovo ricovero a fine ottobre: dopo il tumore potrebbe essere operata ancora

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Kate Middleton non partirà per il Sudafrica con il marito: il Principe William visiterà il Paese all’inizio del mese di novembre, ma non potrà contare sulla presenza della consorte. Si tratta di una notizia che, in realtà, in molti si aspettavano, dato che la principessa ha terminato da poco le sedute di chemioterapia. Tuttavia, secondo la stampa spagnola, il motivo di questo mancato viaggio sarebbe un altro.

Kate Middleton: la stampa spagnola parla di una possibile operazione

La principessa, infatti, a breve potrebbe dover subire un nuovo ricovero. Ne è convinta Concha Calleja, nota giornalista spagnola secondo cui Kate Middleton non potrà presenziare alla visita in Sudafrica in quanto, alla fine di ottobre, dovrà sottoporsi a specifici esami.

Le sedute di chemioterapia, in effetti, sono state ultimate da poco, e non sorprenderebbe affatto se la principessa di Galles fosse tenuta a sostenere nuovi controlli.

La principessa a Wimbledon 2024

Tuttavia, secondo Concha Calleja, c’è di più: la giornalista ha anche parlato di una possibile nuova operazione.

La Royal Family non conferma

Dobbiamo però sottolineare che, molto spesso, la medesima giornalista si è lasciata andare a diverse indiscrezioni sulla salute della principessa Kate, soprattutto negli ultimi mesi.

Eppure, nessuna delle indiscrezioni diffuse dalla Calleja è mai stata confermata.

Ne consegue che quella di una nuova operazione alla quale Kate Middleton potrebbe doversi sottoporre, al momento, è solamente una voce.

Si attendono dunque eventuali conferme ufficiali da parte della Royal Family a quella che, almeno fino ad ora, è solamente una supposizione.

Il ritorno agli impegni ufficiali

Quel che è certo, comunque, è che Kate Middleton sta gradualmente ritornando ai propri impegni ufficiali. La principessa di Galles si è mantenuta ben lontana dagli eventi pubblici dopo la fine della terapia, ma ha già cominciato a presenziare alle riunioni a porte chiuse.

Un viaggio all’estero, come quello in Sudafrica, a poche settimane dalla fine della chemioterapia, era effettivamente troppo pesante da affrontare. Inoltre, anche durante la precedente edizione degli Earthshot Prize Awards, il principe William ha presenziato senza la moglie.

Dunque, la sua mancata visita in Sudafrica potrebbe semplicemente dipendere dal fatto che la principessa di Galles sta continuando a gestire i propri impegni con cautela.