Napoli, rubata l'auto di Kvaratskhelia: i ladri sono entrati nell'abitazione del calciatore georgiano

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Brutta disavventura nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre per il calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia: la sua automobile è stata rubata.

Cosa è successo

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, i ladri sono entrati nella notte nell’abitazione del giocatore georgiano, in una zona residenziale che si trova a Cuma, nell’area flegrea. Il talento partenopeo, diventato in breve tempo idolo dei tifosi allo stadio Diego Armando Maradona, stava dormendo in una camera al secondo piano.

I malviventi si sono introdotti nell’abitazione del calciatore e hanno preso le chiavi della sua automobile, una Mini modello Countryman. Poi, si sono allontanati.

Fonte foto: ANSA Khvicha Kvaratskhelia, durante un allenamento all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

La denuncia

Khvicha Kvaratskhelia ha immediatamente presentato una denuncia alle forze dell’ordine per l’accaduto e, nella giornata di oggi, giovedì 3 novembre, si è regolarmente allenato all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, in previsione della partita di Serie A in programma sabato 5 novembre contro l’Atalanta.

Le indagini

Subito dopo la denuncia presentata dal numero 77 del Napoli, sono scattate le indagini per cercare di dare un volto e un nome ai ladri che si sono introdotti nella notte nell’abitazione di Khvicha Kvaratskhelia.