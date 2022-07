Napoli, messaggio omofobo su Instagram dalla pizzeria "Dal Presidente" dopo il pride: scatta il boicottaggio

A tre giorni dal Pride per i diritti della comunità Lgbt che si è tenuto a Napoli, una nota pizzeria del centro cittadino è finita nella bufera. Si tratta della pizzeria “Dal Presidente”, una delle più conosciute nel centro storico della città partenopea. A scatenare la polemica è stato un lungo messaggio omofobo comparso su una storia Instagram pubblicata sul profilo della pizzeria.

Il messaggio omofobo comparso su Instagram

Il contenuto del messaggio non lascia spazio a molti dubbi: “Non me ne fotte di consensi e di avere più clienti, o di candidarmi in politica per avere voti e fare soldi. Io sono un uomo e non voglio offendere la legge di Gesù Cristo, che ha creato uomo e donna”.

Ma non finisce qui, ecco come prosegue il messaggio: “Non devo essere falso viscido e lecchino dei gay e delle lesbiche: io amo e ringrazio Dio che mi ha creato uomo e questo degrado che voi umani state accettando non lo condivido, quindi per me siete dei pervertiti infelici: volete far sentire gli altri sbagliati e torturare i bambini che vi guardano in tv per strada”.

L’Arcigay Napoli lancia un boicottaggio

La replica a stretto giro è arrivata dall’Arcigay di Napoli, che ha lanciato un boicottaggio.

“È vergognoso. Siamo inorriditi da tanto squallore. Denunceremo questo profilo Instagram per queste affermazioni inaccettabili e per la diffusione d’odio e chiediamo a tutti e tutte di non frequentare questa pizzeria”, si legge in un comunicato.

La stessa Arcigay di Napoli si è detta pronta anche a “manifestazioni di protesta fuori la pizzeria stessa nelle prossime ore”.

Fonte foto: IPA Un’immagine del Pride di Napoli

L’intervento di Monica Cirinnà

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro la pizzeria napoletana. Tra gli interventi anche quello della senatrice Monica Cirinnà, promotrice di una legge sulle unioni civili in Italia. La senatrice del Pd condanna l’accaduto e si unisce al boicottaggio lanciato dall’Arcigay. Dai profili social della pizzeria “Dal Presidente” è arrivata una parziale giustificazione che parla di un’offesa ricevuta da un singolo.

La replica del proprietario della pizzeria “Dal Presidente”

“Spiegarlo da vicino chiarirebbe tutto, ma rispondere non mi va più: l’unica cosa che posso scrivere è che chi mi conosce sa che ho amici gay, lavoratori gay: non sono omofobo e non porto odio sono stato offeso da un singolo e ho litigato con un singolo tutto qui”.

È questo il messaggio del gestore della pizzeria a chi chiedeva spiegazioni dell’accaduto.