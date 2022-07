Paola Turci, insulti omofobi dopo la notizia del matrimonio con Pascale: la denuncia della cantante sui social

Paola Turci rompe il silenzio dopo che la notizia del matrimonio con Francesca Pascale è trapelata ed è circolata per tutta la giornata di ieri, ma lo fa per denunciare sui social gli insulti omofobi ricevuti su Instagram. In particolare la cantautrice romana ha pubblicato e commentato sul suo profilo una storia con la quale ha condiviso un messaggio offensivo.

Il messaggio omofobo

“Lesbicona che schifo!!”, si legge così nel messaggio inviato alla cantautrice dall’account di una guest house piemontese e ricondiviso senza censura da Paola Turci. “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase” è il commento dell’artista a corredo del post.

Il profilo dal quale è partito il commento è stato tempestato da messaggi di condanna dei social che per la stragrande maggioranza hanno accolto con gioia la notizia del matrimonio sommergendo la coppia di tanti messaggi di congratulazioni.

Le storie su Instagram di Paola Turci

Nella notte la cantautrice ha anche pubblicato un messaggio sentimentale, scrivendo alle 4 del mattino accanto ad una foto con il cielo stellato: “Quella felicità che non ti fa dormire“. Poi, la cantante ha ripostato i messaggi di auguri degli amici, come quello del critico musicale e conduttore radiofonico Luca De Gennaro che le ha scritto: “Che meraviglia che ti sposi, amica mia”.

Fonte foto: ANSA

Il matrimonio

Turci e Pascale avrebbero voluto tenere riservata la notizia dell’unione civile, mantenendo la stessa riservatezza con cui finora hanno nascosto la relazione, svelata nell’estate del 2020 dal settimanale ‘Oggi’ che pubblicò lo scatto di un bacio tra le due donne durante una vacanza in barca.

La coppia si sposa domani, a Montalcino, un anno dopo della rivelazione della loro storia al Napoli Pride. Secondo quanto riporta Repubblica, ad alcuni amici napoletani Francesca Pascale avrebbe riportato il desiderio di dedicare “un momento, un piccolo video, in questa nostra giornata speciale, alla manifestazione di Napoli “.

“Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia… “, avrebbe confidato la Pascale adesso a chi la tempesta di auguri e fiori WhatsApp.