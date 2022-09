Napoli, 16enne gravissimo dopo una rissa: preso a pugni in testa, è in pericolo di vita, cos'è successo

Violenta rissa a Palma Campania, in provincia di Napoli nella notte fra l’8 e il 9 settembre. Un 16enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Nola dopo aver riportato lesioni alla testa durante una lite scoppiata con alcuni coetanei in Via Croce, nel comune situato ai piedi di Monte Sant’Angelo.

Rissa nella notte, 16enne in fin di vita

Il 16enne, ricoverato in prognosi riservata, è in pericolo di vita.

I Carabinieri della sezione radiomobile di Nola hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, ancora tutta da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane non sarebbe stato ferito da armi o oggetti contundenti: il 16enne sarebbe stato preso a pugni e picchiato a mani nude, prima di cadere rovinosamente a terra.

Nessun precedente

Il 16enne non ha precedenti di alcun tipo. Si tratta di uno studente incensurato appartenente a una famiglia stimata da vicini e conoscenti.

Il ragazzo è stato accompagnato da alcuni conoscenti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Nola, dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni. È l’ennesima rissa tra adolescenti che si registra quest’anno.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo della violenta rissa

L’ipotesi

Secondo quanto ricostruito finora, sembrerebbe che il giovane sia uscito di casa per una passeggiata assieme ad alcuni amici.

Il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, sta seguendo la vicenda, mentre la comunità si sta stringendo attorno ai genitori.

Il Comune di Palma Campania è assurto di recente agli oneri della cronaca per il terribile incidente verificatosi presso il Lunk Park, dove una giostra è crollata durante una corsa. La sera di domenica 10 luglio, infatti, una giostra è crollata su se stessa in via Querce, un’area parcheggio dove era stato allestito un luna park. Una decina i feriti, fra cui una bambina.