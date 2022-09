Rissa tra ragazze minorenni al centro di Casal Di Principe: la madre interviene con un bastone

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una rissa tra ragazzine in pieno centro, a Casal Di Principe, è culminata con l’intervento della madre di una delle minorenni coinvolte. La donna aveva un bastone.

Rissa tra minorenni, cos’è successo

L’episodio ha avuto luogo nella sera di martedì 6 settembre a Casal Di Principe, in corso Umberto I.

Alcune ragazze minorenni hanno cominciato a litigare per motivi ancora da accertare. Su ‘Leggo’ scrivono che una di esse sarebbe stata addirittura trascinata per i capelli lungo l’asfalto. Il motivo, sempre secondo ‘Leggo’, potrebbe essere legato ad un incidente.

Casal di Principe, corso Umberto I: il luogo della rissa

Proprio in quel momento la madre di una di esse è arrivata a bordo della sua auto, è scesa dal veicolo brandendo un bastone e lo ha usato contro le minori che litigavano con sua figlia.

A quel punto madre e figlia sono salite in macchina e sono andate via, mentre le ragazzine rimaste in strada hanno lanciato dei sassi contro la vettura.

L’intervento delle forze dell’ordine

Mentre per strada le ragazze minorenni litigavano, qualcuno riprendeva col telefonino e qualcun altro, invece, chiedeva l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Posto Fisso della polizia di Casapesenna e i carabinieri della stazione di Casal Di Principe, questi ultimi chiamati per un “incidente”.

L’incidente, quindi, non ci sarebbe mai stato.

Le indagini

Nella mattina di mercoledì 7 settembre gli inquirenti hanno ascoltato tutte le persone coinvolte nella rissa.

I poliziotti stanno cercando di ricostruire una vicenda dalle dinamiche poco chiare.

Fortunatamente nessuna delle minori coinvolte ha riportato ferite gravi. Non è dato sapere se i poliziotti abbiano preso provvedimenti contro la madre di una delle ragazze per aver usato il bastone.

