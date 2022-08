Piloti Air France litigano in cabina durante il volo, scoppia la rissa sull'aereo diretto da Ginevra a Parigi

Due piloti Air France sono venuti alle mani durante un volo di linea da Ginevra a Parigi. La vicenda è stata commentata, e condannata, dalla compagnia francese che ha parlato di una controversia terminata con uno scambio di “gesti inappropriati”. Secondo la ricostruzione di La Tribune, all’origine del diverbio sfociato in rissa ci sarebbe il rifiuto, da parte di uno dei piloti, di eseguire un ordine.

Litigio tra piloti Air France sfocia in rissa

Il litigio si è verificato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ginevra. Uno dei due piloti avrebbe preso a schiaffi il collega. Successivamente i due si sono afferrati per il bavero e poi uno dei piloti ha scagliato la valigetta contro l’altro.

Tutto questo è successo mentre l’Airbus A320 della compagnia aerea francese era in volo. Uno degli assistenti di volo è stato costretto a intervenire per calmare i due piloti e, per evitare nuovi problemi, ha poi trascorso il viaggio all’interno della cabina.

Rissa tra piloti, il commento della compagnia

Un portavoce di Air France, dopo aver condannato l’episodio, ha fatto sapere che i due piloti sono stati sospesi. I protagonisti della vicenda, come specificato dall’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile francese, sono sotto indagine. Tuttavia, come specificato da Air France, “l’incidente si è concluso rapidamente senza intaccare né la condotta né la sicurezza del volo, che è proseguito normalmente”.

Rissa tra piloti in volo, il precedente del 2018

Nel 2018 un episodio simile aveva visto come protagonisti due piloti della Iraqi Airways durante un volo da Mashhad (Iran) a Baghdad.

Recentemente Air France era stata accusata dall’autorità che vigila sulla sicurezza dell’aviazione civile francese di aver violato le procedure su un volo del 2020. In quel caso, secondo l’autorità e come riportato da La Tribune, l’aereo era a corto di 1,4 tonnellate di carburante.