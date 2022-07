Aereo precipita, il pilota lo rallenta aprendo il paracadute: la mossa incredibile in un video

Paura ad alta quota. Un aereo è precipitato, ma il pilota è riuscito a salvarsi grazie all’apertura del paracadute, che ha impedito al velivolo di cadere a terra a tutta velocità.

L’incidente è avvenuto in Belgio e, a bordo dell’aereo Dyn’Aéro MCR-01 Club, il pilota è stato costretto a usare il BSR, ossia il sistema di recupero balistico.

Come si evince dal video, che dura pochi secondi, consiste in un paracadute che un pilota può aprire in caso di emergenza: questo, infatti, consente di ridurre la velocità di caduta.

Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

L’aereo è precipitato su una strada di Bruges, senza causare danni.

Persino per il pilota non ci sono state gravi conseguenze: il velivolo è atterrato di muso, per l’uomo – sotto shock – solo qualche lieve ferita. In questi giorni ci sono stati diversi incidenti, come per esempio quello dell’aereo che si è schiantato subito dopo il decollo, causando un incendio.