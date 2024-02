Morto Pompilio Gianmarco Micello, era scampato a un incidente mortale nel 2022: auto si ribalta in curva

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un incidente nel Brindisino ha ucciso Pompilio Gianmarco Micello. Il giovane, appena 19 anni, era riuscito a scampare miracolosamente a un altro incidente mortale lo scorso 17 dicembre 2022. La dinamica del sinistro a bordo della Fiat Grande Punto è al vaglio della stradale. Con lui, in auto, era presente una ragazza di 18 anni, fortunatamente rimasta in vita, anche se ferita.

Incidente nel Brindisino

Nella giornata di ieri un giovane è morto in seguito a un grave incidente (nella giornata di venerdì altre due persone sono morte in uno scontro frontale). L’auto, che stava percorrendo la strada provinciale che da San Donaci porta a Tuturano (nel territorio di Cellino San Marco) si è ribaltata per diverse volte.

Pompilio Gianmarco Micello era a bordo dell’auto insieme a una giovane di 18 anni. La ragazza è ferita, ma non in pericolo di vita, mentre il 19enne è deceduto un altro giovane è morto vicino Sanremo(). A denunciare l’incidente è stato un passante, che ha individuato la vettura ribaltata con ancora le luci accese. Dato l’allarme, il personale è accorso, ma per Pompilio non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: tuttocittà.it Incidente nel Brindisino: morto un 19enne già scampato a uno scontro mortale

La dinamica dell’incidente

Personale sanitario, stradale e carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Le squadre hanno lavorato per estrarre dall’auto i giovani, di cui solo uno in vita. La vettura, la Fiat Grande Punto al momento è sotto sequestro.

Al vaglio della stradale c’è la dinamica dell’incidente. Dalla prima ricostruzione è stata notata una perdita di controllo all’altezza della curva. L’ipotesi è l’alta velocità. La fuoriuscita dalla strada ha portato il veicolo a ribaltarsi e a rotolare per diverse volte.

Pompilio scampato a un altro incidente

Il giovane Pompilio Gianmarco Micello non è riuscito a scampare a un altro incidente mortale. Il 19enne infatti era sopravvissuto a un grave incidente mortale a bordo di una Ford Fiesta.

Il 17 dicembre 2022 il giovane si trovava in auto con quattro amici. Nell’incidente che ha coinvolto altre due macchine, i morti sono stati in totale 3. Due erano amici di Pompilio, un terzo si trovava a bordo di una delle auto coinvolte. Il giovane ferito ma miracolosamente vivo, era rimasto in ospedale per un mese.