Morta 60enne in un incidente a Tuninetti di Carmagnola: violento urto tra due auto e un camion

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una donna di 60 anni è rimasta vittima di una carambola tra due auto avvenuta nella frazione di Tuninetti di Carmagnola, nel Torinese. Il violento incidente si è verificato intorno alle 10 di sabato 24 febbraio sulla strada provinciale 129, che in quel tratto prende il nome di via Porino.

L’incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, l’auto guidata dalla vittima sarebbe stata urtata da un’altra macchina che stava facendo un’inversione a “U”.

Nell’impatto la vettura con a bordo la 60enne sarebbe stata sbalzata contro un camion che viaggiava in direzione opposta. Lo schianto è risultato fatale per la donna, che sarebbe morta sul colpo. Da quanto riportato dalle testate locali, nella carambola ci sarebbero stati anche dei feriti, ma non è stato reso noto il numero delle persone coinvolte né le loro condizioni.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La zona della frazione di Tuninetti di Carmagnola dove è avvenuto il violento incidente costato la vita a una donna di 60 anni

I soccorsi

La testata d’informazione dedicata al territorio, Il Carmagnolese, ha riferito che il camion coinvolto nell’incidente sarebbe alimentato a gas naturale liquido (Gnl).

Oltre all’intervento del personale sanitario, sul posto sarebbe arrivata anche una squadra di specialisti del nucleo Nbcr, gruppo dei Vigili del fuoco specializzato nella gestione di casi di possibile fuoriuscita di sostanze pericolose.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Torino Lingotto e di Carmagnola, insieme agli agenti della polizia locale, al lavoro sui rilievi per risalire alle cause dell’incidente: la dinamica dell’impatto è ancora da accertare.

La strada è rimasta bloccata per consentire i soccorsi, mettere in sicurezza la zona, rimuovere la salma e successivamente i veicoli coinvolti. Di conseguenze, il traffico sul quel tratto di provinciale è stato interrotto.

L’incidente a Perugia

Altre due persone sono rimaste vittime di uno scontro frontale nella serata di venerdì 23 febbraio. L’incidente è avvenuto a Piccione, frazione di Perugia, e ha provocato la morte di un 40enne e di un 75enne.

I due automobilisti stavano percorrendo in direzioni opposte la strada Eugubina quando, per cause ancora da accertare, i due veicoli si sarebbero schiantati uno contro l’altro.